Lyon. Le DAB, un petit bistrot qui ne pique pas des hannetons

Rien de prévu à midi ? Rendez-vous au restaurant DAB, au 10 rue Rivet (1er), au-dessus de la place Rouville.

L'acteur Pasquale d'Incà, qui a notamment joué dans Les Lyonnais d'Olivier Marchal, vient d'ouvrir un restaurant dont les cuisines ont été confiées au chef Daniel Ancel.

Pour les amnésiques, en 1988, consécration suprême, le chef Daniel Ancel décrochait une étoile Michelin dans son restaurant Le Passage, niché dans une traboule rue du Plâtre (1er), pour deux plats qui sont longtemps restés des spécialités de la maison : la salade d'herbes, noix de Saint-Jacques rôties, sauce au jus de soja et le ragoût de homard au cumin, lentilles croquantes confites au lard.

Le chef revient en douceur au DAB, pour se refaire la main (qu'il n'a pas perdue° "Pour le moment, je cuisine des plats simples, de bistrot.... J'attaque la gastronomie en octobre. "

Lors de notre déjeuner du 13 septembre, jour de l'ouverture, on s'est RÉGALÉ du pâté en croûte du chef, qui, s'il se tenait moyennement, était goûteux à souhait.

On a enchaîné par une terrine de queue de boeuf et de veau (avec un beurre ciboulette) remarquable, suivi d'un coq au vin de Bresse, tout simple, avec une sauce qui donnerait du baume au coeur de Fernand Point et Paul Bocuse qui aimaient à dire que c'est à la sauce qu'on reconnaît un bon chef, pour finit par une tête de veau sauce américaine parfaitement maîtrisée (notre coup de coeur, sur le sujet, revenant à celle du Carpe Diem).

