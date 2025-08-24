Actualité
Gare SNCF Lyon TGV
Gare de la Part-Dieu © Tim Douet

Un incendie se déclare au Sud de Lyon : de gros retards à la gare Part-Dieu

  • par Clémence Margall

    • Un feu s’est déclaré ce dimanche 24 août près de la voie ferrée à hauteur de Crest dans la Drôme. Plusieurs retards annoncés à la gare Lyon Part-Dieu.

    Un incendie est en cours près de la voie ferrée à hauteur de Crest, dans la Drôme, au sud de Lyon, impactant les départs et arrivées à la gare de Lyon Part-Dieu ce dimanche 24 août. Un important dispositif a été déployé sur place, mais les retards s’accumulent. Une heure de retard est parfois annoncée pour certains trains.

    Le site de la SNCF indique par ailleurs que certains trains emprunteront d’autres itinéraires pour atteindre leur destination. Ce sera par exemple le cas pour les trains à destination de Lille et Bruxelles.

    Plus d'informations sur le site de la SNCF.

