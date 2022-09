Reconstitution à la Sucrière : pénétrez dans le tombeau de Toutankhamon !

La Sucrière crée l’événement avec une exposition sur Toutankhamon, invitant les visiteurs à entrer dans son tombeau tel que l’a découvert l’archéologue Howard Carter, en 1922.

Ils seront guidés dans une reconstitution à l’identique qui va des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux moisissures constellant les murs de la tombe, en passant par les procédés d’écriture utilisés en Égypte, il y a trente-trois siècles.

Une salle dédiée à l’analyse d’objets issus des fouilles évoque la vie du pharaon (écriture, musique, hygiène, alimentation, guerre…) tandis qu’une autre aborde le contexte historique et géographique dans lequel ont vécu Toutankhamon et ses contemporains, le fonctionnement de la société (la hiérarchie sociale, la femme et son statut, l’art et ses conventions, la religion, la thanatologie avec la momification). Immersive, conçue à partir de décors magiques, l’exposition plonge le public dans l’Égypte antique !

Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié – Du 29 septembre au 24 avril 2023 – À la Sucrière, Lyon 2e