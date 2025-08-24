À Rillieux-la-Pape, un homme meurt écrasé sous sa voiture pendant qu’il bricolait

Samedi 23 août, un homme de 56 ans est mort écrasé par sa voiture, à Rillieux-la-Pape, tandis qu'il la bricolait. Le matériel aurait cédé sous le poids du véhicule.

Aux alentours de 13 heures, samedi 23 août, un homme qui réparait sa voiture à Rillieux-la-Pape, au Sud de Lyon, a été mortellement écrasé par sa voiture alors qu’il bricolait dessous. Selon les informations du Progrès, le matériel soutenant la voiture aurait cédé.

L'homme de 56 ans se trouvait dans son garage au moment des faits. Malgré l’intervention des secours, le quinquagénaire est malheureusement décédé.