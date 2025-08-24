Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre

Du 4 au 29 septembre, la Ville de Villeurbanne organisera 8 rendez-vous pour aider les futurs étudiants à bien s’installer et démarrer l'année scolaire.

Distribution alimentaire, informations sur les logements ou rencontres pour des alternances, la Ville de Villeurbanne souhaite accompagner ses futurs étudiants pour bien commencer l’année scolaire. Du 4 au 29 septembre prochains, la municipalité organisera en effet 8 rendez-vous en partenariat avec le Crous et différentes associations pour aider les jeunes.

Échanges, distribution de denrées, etc.

Les premiers événements se dérouleront le 11 septembre. Le premier se tiendra de 15h30 à 17h30 en compagnie de l’ESN Cosmo Lyon et le Student Welcome Desk pour échanger autour de la mobilité internationale. Le second se déroulera de 18h30 à 20h30 pour une distribution de produits cosmétiques et hygiéniques avec l’association Cop’1.

Le samedi 13 septembre, des balades urbaines seront organisées à 10 heures et 14 heures aux Grattes-Ciel (rendez-vous à 9h30 à l’Espace Jeunes) et sur le campus de la Doua (rendez-vous à 13h40 au square de la Doua). Pensez à vous inscrire. Une biennale des associations se tiendra également sur l’avenue Henri-Barbusse le lendemain, dimanche 14 septembre, de 10 heures à 17 heures.

Aide au logement

Pour les étudiants à la recherche d’un projet professionnel, des "rencontres de l’alternance" seront organisées le 17 septembre par la Mission locale de 14 heures à 17 heures. L’entrée est libre et gratuite au CCVA, situé cours Émile Zola. Le 18 septembre, le Crous organisera quant à lui un atelier d’aide au logement de 15 heures à 17h30.

L’association Cop’1 proposera une nouvelle distribution de denrées alimentaires le 24 septembre de 18h30 à 20h30, seulement sur inscription. Enfin, le 29 septembre, le forum job étudiant revient de 13h30 à 18 heures. Des agents du BIJ proposeront un accompagnement à la candidature. Alors pensez bien prendre vos CV et lettres de motivation.

Plus d’informations sur le site de la Ville de Villeurbanne.