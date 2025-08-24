Actualité
gendarmerie
Image d’illustration gendarmerie. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer

  • par Clémence Margall

    • Dans la nuit du 17 au 18 août, un individu alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants s’est montré violent avant de percuter les forces de l’ordre lors d’un refus d’obtempérer.

    Violence, alcool, drogues, cet individu a cumulé les infractions. Dans la nuit du 17 au 18 août, les gendarmes de la brigade de Brignais sont, en effet, appelés à Saint-Genis-Laval, au Sud de Lyon, suite aux menaces d’un homme potentiellement porteur d'une arme blanche. Mais sur place, plusieurs individus prennent la fuite à bord d’un véhicule rapidement identifié.

    Les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Givors sont alors à proximité du lieu d'intervention et décident d'agir. Ces derniers sont alors percutés par une voiture correspondant à la description précédemment faite lors du refus d’obtempérer. Au volant, un homme alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants. Il aurait perdu le contrôle du véhicule. L'individu est alors interpellé et placé en garde à vue. Les gendarmes ont, quant à eux, été légèrement blessés.

    Le suspect sera condamné à un contrôle judiciaire "strict", dont l'interdiction de conduire un véhicule à moteur. Il devra également se présenter périodiquement dans un service de gendarmerie. Il sera définitivement jugé d’ici quelques semaines.

    à lire également
    Gare SNCF Lyon TGV
    Un incendie se déclare au Sud de Lyon : de gros retards à la gare Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarmerie
    Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer 14:33
    Gare SNCF Lyon TGV
    Un incendie se déclare au Sud de Lyon : de gros retards à la gare Part-Dieu 13:46
    À Rillieux-la-Pape, un homme meurt écrasé sous sa voiture pendant qu’il bricolait 13:00
    Ils travaillent pendant vos vacances - Emilia, en job étudiant dans la restauration à Lyon : "Au début, c'est un peu impressionnant" 12:23
    Michel Hazanavicius
    Près de Lyon, le réalisateur Michel Hazanavicius attendu à la Maison d’Izieu 11:39
    d'heure en heure
    easy jet lyon madrid
    Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence 10:56
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche 10:10
    Ligue 1 : l’OL brille et s’impose 3 - 0 face à Metz 09:35
    Météo : encore une belle journée et des températures estivales ce dimanche à Lyon 09:12
    Olympique lyonnais - Groupama Stadium
    Pour cette 2e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Metz ce samedi 23/08/25
    Originaires de Lyon, ils tentent de braquer une boutique Orange dans l’Oise, deux sont interpellés 23/08/25
    "On ne peut pas faire n'importe quoi" : la Métropole de Lyon répond au paysagiste qui entretient les espaces verts "abandonnés" 23/08/25
    Lyon : des activités pour les tout-petits en septembre au musée des Confluences 23/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut