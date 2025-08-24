Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer

Dans la nuit du 17 au 18 août, un individu alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants s’est montré violent avant de percuter les forces de l’ordre lors d’un refus d’obtempérer.

Violence, alcool, drogues, cet individu a cumulé les infractions. Dans la nuit du 17 au 18 août, les gendarmes de la brigade de Brignais sont, en effet, appelés à Saint-Genis-Laval, au Sud de Lyon, suite aux menaces d’un homme potentiellement porteur d'une arme blanche. Mais sur place, plusieurs individus prennent la fuite à bord d’un véhicule rapidement identifié.

Les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Givors sont alors à proximité du lieu d'intervention et décident d'agir. Ces derniers sont alors percutés par une voiture correspondant à la description précédemment faite lors du refus d’obtempérer. Au volant, un homme alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants. Il aurait perdu le contrôle du véhicule. L'individu est alors interpellé et placé en garde à vue. Les gendarmes ont, quant à eux, été légèrement blessés.

Le suspect sera condamné à un contrôle judiciaire "strict", dont l'interdiction de conduire un véhicule à moteur. Il devra également se présenter périodiquement dans un service de gendarmerie. Il sera définitivement jugé d’ici quelques semaines.