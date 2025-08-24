Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes la semaine prochaine 

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs perturbations sont à prévoir sur les routes du département la semaine prochaine. On fait le point. 

    Quelques travaux vont perturber les routes du département du Rhône la semaine prochaine. Du côté de la métropole lyonnaise, la circulation sera interdite sur l’A6 dès demain et jusqu’au 27 août en direction de Paris, entre Limonest (diffuseur n°33.1) et le nœud des Chères, pour des travaux d'entretien. Sur l’A450, la circulation sera interdite en direction de Brignais, sur la bretelle de sortie de Pierre-Bénite (diffuseur n°5), pour des travaux d'entretien demain entre 21 heures et 5 heures le lendemain. Puis du 25 au 28 août inclus sur la bretelle d'accès à l'A7 en direction de Marseille, également pour des travaux d'entretien.

    Sur l’A42, la circulation sera également perturbée. Elle le sera le 28 août de 21 heures à 5 heures tandis que la circulation sera interdite en direction de Genève, entre le nœud de Croix-Luizet et le nœud des Îles, puis de 21 heures à 6 heures sur la bretelle d'accès à l'A432 en direction de Paris. Du côté de l’A7, la circulation sera interdite du 25 au 28 sur la bretelle d'accès à la D383 en direction de Paris. Le 29 août, la circulation sera réduite sur la bretelle reliant l’A7 au boulevard périphérique D383 en direction de Marseille.

    Des perturbations dans le reste du territoire

    Ce sera également le cas entre le 25 et le 29 août sur la RD 337, du côté de Cercié. Des travaux d’élagage seront réalisés, la circulation sera donc alternée par un feu. Des travaux conséquents débuteront également demain et jusqu’au 19 septembre sur la RD16 E2 à Chazay d’Azergues afin de remplacer une conduite d’eau potable. La route sera barrée et une déviation sera ainsi mise en place.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes la semaine prochaine  18:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées 17:17
    Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre 16:41
    Municipales 2026 : "Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder", espère Jean-Michel Aulas 16:00
    Ain : un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé 15:22
    d'heure en heure
    gendarmerie
    Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer 14:33
    Gare SNCF Lyon TGV
    Un incendie se déclare au Sud de Lyon : la circulation reprend à la gare Part-Dieu 13:46
    À Rillieux-la-Pape, un homme meurt écrasé sous sa voiture pendant qu’il bricolait 13:00
    Ils travaillent pendant vos vacances - Emilia, en job étudiant dans la restauration à Lyon : "Au début, c'est un peu impressionnant" 12:23
    Michel Hazanavicius
    Près de Lyon, le réalisateur Michel Hazanavicius attendu à la Maison d’Izieu 11:39
    easy jet lyon madrid
    Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence 10:56
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche 10:10
    Ligue 1 : l’OL brille et s’impose 3 - 0 face à Metz 09:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut