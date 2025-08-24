Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes la semaine prochaine 

Plusieurs perturbations sont à prévoir sur les routes du département la semaine prochaine. On fait le point.

Quelques travaux vont perturber les routes du département du Rhône la semaine prochaine. Du côté de la métropole lyonnaise, la circulation sera interdite sur l’A6 dès demain et jusqu’au 27 août en direction de Paris, entre Limonest (diffuseur n°33.1) et le nœud des Chères, pour des travaux d'entretien. Sur l’A450, la circulation sera interdite en direction de Brignais, sur la bretelle de sortie de Pierre-Bénite (diffuseur n°5), pour des travaux d'entretien demain entre 21 heures et 5 heures le lendemain. Puis du 25 au 28 août inclus sur la bretelle d'accès à l'A7 en direction de Marseille, également pour des travaux d'entretien.

Sur l’A42, la circulation sera également perturbée. Elle le sera le 28 août de 21 heures à 5 heures tandis que la circulation sera interdite en direction de Genève, entre le nœud de Croix-Luizet et le nœud des Îles, puis de 21 heures à 6 heures sur la bretelle d'accès à l'A432 en direction de Paris. Du côté de l’A7, la circulation sera interdite du 25 au 28 sur la bretelle d'accès à la D383 en direction de Paris. Le 29 août, la circulation sera réduite sur la bretelle reliant l’A7 au boulevard périphérique D383 en direction de Marseille.

Des perturbations dans le reste du territoire

Ce sera également le cas entre le 25 et le 29 août sur la RD 337, du côté de Cercié. Des travaux d’élagage seront réalisés, la circulation sera donc alternée par un feu. Des travaux conséquents débuteront également demain et jusqu’au 19 septembre sur la RD16 E2 à Chazay d’Azergues afin de remplacer une conduite d’eau potable. La route sera barrée et une déviation sera ainsi mise en place.