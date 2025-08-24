Alors que de nombreux Lyonnais désertent la ville durant l'été, Lyon Capitale part à la rencontre de celles et ceux qui la font tourner. Comme Emilia Podvin, embauchée en job étudiant sur une péniche lyonnaise, à l'issue de sa première année d'études supérieures en médecine.

Une fois sa première année d'études supérieures bouclée, en avril dernier, Emilia Podvin (19 ans) n'a pas chômé. "Deux jours après avoir fini, je suis allée chercher un travail et déposer mes CV", raconte-t-elle. C'est ainsi que la jeune étudiante s'est retrouvée sur le Modulo, un restaurant-péniche sur les berges du Rhône, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Embauchée en job étudiant, la Lyonnaise a vécu sa première expérience dans la restauration tout au long des mois de mai et de juin. Puis durant le mois de juillet, en pleine période estivale, en parallèle de son stage infirmier, Emilia Podvin a poursuivi son job étudiant au Modulo en assurant deux à trois soirées par semaine. Comme elle, plus de 5 % des étudiants en France exercent une activité rémunérée au cours de l'été, d'après des études de l'Insee.

"J'avais déjà travaillé l'été d'avant, à Nice, comme ouvrière. Même si ce n'était pas le métier le plus simple, j'ai adoré l'expérience. Forcément, ça motive à travailler. (...) Et après une année aussi théorique, je voulais vraiment être dans la pratique, dans le vrai", poursuit l'étudiante en médecine, qui a également connu des expériences en babysitting et au secrétariat d'un cabinet d'avocats.

"Honnêtement, on s'habitue très vite"

Emilia Podvin, serveuse en job étudiant à Lyon

Installée au post de runneuse (commise de salle) dans un premier temps, Emilia Podvin était notamment chargée d'assurer le service du restaurant : prendre les commandes, apporter les plats, le pain et les sauces, ramasser et laver la vaisselle. "Au début, les plats paraissaient très lourds et j'avais du mal à en porter plusieurs d'un coup. Mais honnêtement, on s'habitue très vite", se remémore la jeune femme de 19 ans.

Dans un second temps, les après-midi du mois de juin, le restaurant l'a également formée en tant que serveuse en terrasse. Un apprentissage dont se souviendra la Lyonnaise. "Des boulettes ? Oh, oui ! Je suis très motivée, mais j’ai un peu deux mains gauches", sourit-elle. Et de raconter : "Au début, c'est un peu impressionnant. Ça m'est arrivé de faire tomber des plateaux. Et, un jour, quand j'avais le pad dans la poche (pour prendre les commandes, NDLR), il s'est allumé et ça a tapé plein de commandes à tout le monde !"

Après avoir passé plus de 39 heures par semaine à servir la clientèle du Modulo, Emilia Paudvin a donc poursuivi en juillet, en plein milieu de la période estivale, avec des extras pour renforcer les équipes de la péniche.

Un aspect aussi financier

Si cette expérience s'impose sur le temps libre de cette étudiante, elle n'en est pas moins enrichissante d'un point de vue personnel et professionnel. L'enjeu est également financier. "Ça reste loin d'être négligeable. Honnêtement, j'ai quand même bien gagné, notamment avec les heures supplémentaires", partage-t-elle.

Avec cette première expérience en restauration, la Lyonnaise ambitionne par la suite de découvrir d'autres régions en tant que saisonnière. Toujours dans ce domaine. Et dès la rentrée de septembre, Emilia Podvin pourrait reprendre son service au Modulo, en parallèle de ses études de médecine. Alors que bon nombre de Lyonnais profitent de leurs vacances, cette période apparaît pour les étudiants comme un parfait tremplin vers le monde professionnel.

