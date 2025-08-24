Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées

Un homme de 57 ans a été condamné à trois ans de prison avec maintien en détention par le tribunal judiciaire de Lyon pour des vols et escroqueries commis dans toute la région.

Après une première condamnation en 2020 par le tribunal de Saint-Étienne pour des vols commis auprès de 25 personnes, puis en 2023 pour les mêmes faits sur 32 victimes, un homme de 57 ans, sans domicile fixe et père de trois filles, a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 août une nouvelle fois pour des vols et escroqueries commis majoritairement sur des personnes âgées, indiquent nos confrères du Progrès.

Le mis en cause a en effet récidivé dans différentes villes de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes entre mars et juin 2025, dont Décines, Grigny-sur-Rhône, Givors ou encore le Puy-en-Velay, pour répondre à son addiction aux jeux. Et toujours sur des personnes âgées. Le quinquagénaire aux 16 mentions dans son casier judiciaire s’introduisait dans différents domiciles pour y subtiliser des cartes bancaires ou des espèces. Il a plusieurs fois été filmé devant des distributeurs automatiques avec les cartes des victimes.

Le prévenu, a finalement été interpellé le 25 juin dernier. Il a été condamné à une peine de trois ans de prison avec maintien en détention.