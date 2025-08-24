Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées

  • par Clémence Margall

    • Un homme de 57 ans a été condamné à trois ans de prison avec maintien en détention par le tribunal judiciaire de Lyon pour des vols et escroqueries commis dans toute la région.

    Après une première condamnation en 2020 par le tribunal de Saint-Étienne pour des vols commis auprès de 25 personnes, puis en 2023 pour les mêmes faits sur 32 victimes, un homme de 57 ans, sans domicile fixe et père de trois filles, a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 août une nouvelle fois pour des vols et escroqueries commis majoritairement sur des personnes âgées, indiquent nos confrères du Progrès.

    Le mis en cause a en effet récidivé dans différentes villes de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes entre mars et juin 2025, dont Décines, Grigny-sur-Rhône, Givors ou encore le Puy-en-Velay, pour répondre à son addiction aux jeux. Et toujours sur des personnes âgées. Le quinquagénaire aux 16 mentions dans son casier judiciaire s’introduisait dans différents domiciles pour y subtiliser des cartes bancaires ou des espèces. Il a plusieurs fois été filmé devant des distributeurs automatiques avec les cartes des victimes.

      Le prévenu, a finalement été interpellé le 25 juin dernier. Il a été condamné à une peine de trois ans de prison avec maintien en détention.

    à lire également
    Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Rhône : addict aux jeux, il vole et escroque des dizaines de personnes âgées 17:17
    Villeurbanne accompagne ses nouveaux étudiants du 4 au 29 septembre 16:41
    Municipales 2026 : "Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder", espère Jean-Michel Aulas 16:00
    Ain : un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé 15:22
    gendarmerie
    Alcoolisé et sous l’emprise de drogue, il percute les gendarmes lors d’un refus d’obtempérer 14:33
    d'heure en heure
    Gare SNCF Lyon TGV
    Un incendie se déclare au Sud de Lyon : la circulation reprend à la gare Part-Dieu 13:46
    À Rillieux-la-Pape, un homme meurt écrasé sous sa voiture pendant qu’il bricolait 13:00
    Ils travaillent pendant vos vacances - Emilia, en job étudiant dans la restauration à Lyon : "Au début, c'est un peu impressionnant" 12:23
    Michel Hazanavicius
    Près de Lyon, le réalisateur Michel Hazanavicius attendu à la Maison d’Izieu 11:39
    easy jet lyon madrid
    Un passager fait une crise de démence, un avion reliant Lyon à Porto fait demi-tour en urgence 10:56
    Pollution : la qualité de l’air reste moyenne à Lyon ce dimanche 10:10
    Ligue 1 : l’OL brille et s’impose 3 - 0 face à Metz 09:35
    Météo : encore une belle journée et des températures estivales ce dimanche à Lyon 09:12
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut