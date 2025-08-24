Municipales 2026 : "Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder", espère Jean-Michel Aulas

Toujours pas officiellement candidat pour les élections municipales de 2026, Jean-Michel Aulas partage sa vision de Lyon, une "ville qui pense loin, agit juste et rassemble large."

On peut dire que Jean-Michel Aulas aime faire durer le suspens. Après avoir une nouvelle fois repoussé l'annonce de sa candidature le mois dernier, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, partage sa vision de Lyon et de sa politique chez nos confrères de La Tribune Dimanche, si toutefois il se lançait dans la course des municipales en 2026.

Lire aussi : Bétonisation de Lyon : Bernard répond à Aulas, "candidat qui raconte n'importe quoi"

"Le football est un miroir grossissant de la société"

Et quoi de mieux pour Jean-Michel Aulas que d’utiliser le football pour le faire. "Le football est un miroir grossissant de la société, et parfois même son laboratoire", écrit-il en préambule. "Pendant plus de trente-cinq ans, j'ai dirigé l'Olympique lyonnais. Ce fut une aventure humaine, économique, sociale, politique aussi. Une aventure de passion et de responsabilité. Certains voudraient la réduire à des accusations : celle d'ignorer les réalités de la ville ; pire, d'avoir été complaisant envers des idées que le combats. Ce simplisme dit beaucoup de notre époque : amalgames, caricatures, injures érigées en méthode. Ceux qui s'y accrochent révèlent leur propre fébrilité."

À l’image des tribunes dans les stades où "toutes les sensibilités existent", Lyon serait "comme un grand stade" qui "vibre, débat, accueille." Il poursuit : "Ses quartiers et ses histoires peuvent faire ville si l’on incarne une vision claire et partagée. Lyon gagne quand elle fédère au-delà des origines et des opinions, quand elle cultive l'attractivité et le dialogue plutôt que l'exclusion." Jean-Michel Aulas ne se prive pas de tancer une nouvelle fois la politique de la municipalité écologiste et de son maire Grégory Doucet. "La quête d'un environnement durable, qui devrait rassembler, ne peut se muer en fanatisme sans trahir son dessein et fragiliser à la fois notre cadre de vie et notre bien-être collectif", lance-t-il encore.

Lire aussi :

"Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder"

Jean-Michel Aulas souhaite ainsi faire de Lyon, sa culture et son histoire une "priorité." "Je veux que Lyon renoue avec son histoire et fasse de la culture non pas une variable d'ajustement, mais une priorité, parce qu'elle est ce qui relie, inspire et donne sens à l'action collective." Entre la société et le football, "il n’y a jamais eu de cloison étanche", estime encore l’ancien président de l’OL. Et d’ajouter : "Dans l'entreprise comme dans le football, j'ai construit. Dans la vie publique, je voudrais désormais refonder."

Les prochaines semaines seront "décisives pour tracer ce chemin", selon ses dires. Jean-Michel Aulas conclut : "J’ai toujours pensé que faire ville, c’est rayonner sans diviser, ouvrir sans diluer. À ceux qui opposent culture et économie, lien social et performance, solidarité et exigence, je réponds : regardons ce que nous devons réinventer. C’est cette vision de Lyon que j’aimerais raviver : celle d’une ville qui pense loin, agit juste et rassemble large."

Lire aussi : Lyon : un faux compte Facebook annonce la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales