Près de Lyon, le réalisateur Michel Hazanavicius attendu à la Maison d’Izieu

Le réalisateur Michel Hazanavicius, est attendu le 27 août prochain à la Maison d’Izieu, près de Lyon, pour présenter son film La Plus précieuse des marchandises. Il sera accompagné par le producteur Patrick Sobelman. À l’issue de la projection, le réalisateur et le producteur répondront aux questions du public.

À l’image du film et de l’intention de son réalisateur, la Maison d’Izieu "met en lumière le dévouement du couple Zlatin et de leurs amis, ainsi que les solidarités locales. Elle fait revivre les moments de joie des enfants qui riaient, s’amusaient et chantaient à la Colonie. Elle rappelle aussi que soixante enfants ont été sauvés grâce à leur passage à Izieu. Elle n’insiste pas davantage sur l’horreur vécue par les enfants et les adultes raflés le 6 avril 1944."

Quant au film, ce dernier raconte l’histoire d’un couple de bûcherons à la vie particulièrement difficile. Un jour, ils recueillent un bébé. "Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégé quoi qu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du cœur des hommes."

