Ain : un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été confirmé dans l’Ain, samedi 23 août. Il s’agit du premier cas identifié dans le département.

Alors que de nombreux cas ont été détectés en Savoie et en Haute-Savoie, le tout premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été confirmé samedi 23 août dans l’Ain. Ce dernier a été identifié dans une estive, à l’Est du département.

Pour éviter toute propagation, la préfecture de l’Ain renforce la surveillance des élevages, ainsi que l’interdiction des mouvements des bovins présents dans l’alpage. "L’ensemble des bovins appartenant au foyer contaminé devront être abattus dans les prochains jours", soulignent les services de l’État.

Ils ajoutent qu’un "accompagnement humain et psychologique est mis en place en lien avec la chambre d’agriculture pour les éleveurs touchés par le dépeuplement. Ils seront indemnisés financièrement par l’État." Pour rappel, la pathologie se caractérise par de la fièvre, des nodules sur la peau, les muqueuses et les organes internes, un œdème de la peau et parfois la mort des bovins.

