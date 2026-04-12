Villeurbanne : un cambriolage dans une école pour la 2e fois en dix jours

Selon le Progrès, l'école Louis-Pasteur de Villeurbanne (Rhône) aurait été le théâtre d'un nouveau cambriolage en début de semaine. Le 2e en dix jours.

Nouveau cambriolage à l'école Louis-Pasteur de Villeurbanne (Rhône). Pendant le week-end du 27 au 29 mars, l'école élémentaire située rue du Docteur Frappaz dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne avait été la cible d'une intrusion et d'un vol de matériel : trois rétroprojecteurs ainsi qu'une enceinte avaient été dérobés.

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En début de semaine, l'école a de nouveau été visitée par des cambrioleurs alors qu'elle venait de fermer ses portes pour les vacances scolaires. À peine 10 jours après le précédent.

Selon les informations du Progrès, d’autres rétroprojecteurs auraient disparu et une vitre aurait cette fois été brisée par les cambrioleurs.