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Passage à niveau
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Rhône : un dispositif de sécurité mis en place sur la RD103-E

  • par Loane Carpano

    • Depuis le 26 mai, un alternat par feux tricolores a été installé à hauteur du passage à niveau (PN 327) de Saint-Romain-en-Gier.

    Attention aux usagers de la RD 103-E. Depuis le mardi 26 mai, un alternat par feux tricolores a été installé à hauteur du passage à niveau (PN 327) de Saint-Romain-en-Gier (Rhône). Des feux tricolores et des équipements de détection ont été mis en place de part et d'autre du passage à niveau afin d'améliorer la sécurité des usagers le traversant.

    Pour habituer les automobilistes à ce nouveau dispositif, les feux tricolores resteront au feu orange clignotant pendant deux semaines. Sur la base des données de trafic récoltées, la programmation des feux sera ensuite configurée pour les heures de pointe du matin et du soir. "En dehors de ces créneaux, les cinq feux seront rouges et ne passeront au vert que sur détection d'un véhicule en approche sur l'une des voies", indique le département du Rhône dans un communiqué.

    Le chantier se terminera par la création d'un trottoir borduré entre le passage à niveau et la mairie.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : de nombreux travaux attendus sur les routes cette semaine

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