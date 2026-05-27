"Graves dysfonctionnements" sous l’ancien mandat : le maire de Saint-Fons engage plusieurs actions judiciaires

Après avoir déjà porté plainte contre l’ancien édile Christian Duchêne pour détournement de fonds publics le 18 mai, le nouveau maire de Saint-Fons, Hadi Mebarki, engage de nouvelles poursuite judiciaires.

La tension ne redescend pas dans la commune du Sud lyonnais. Le nouveau maire la France insoumise (LFI) de Saint-Fons, Hadi Mebarki, annonce ce mercredi dans un communiqué avoir engagé plusieurs procédures judiciaires et financières "à la suite du contrôle réalisé par la Chambre régionale des comptes (CRC) entre octobre 2025 et mars 2026." Ce dernier aurait révélé "des irrégularités graves" durant le précédent mandat dirigé par Christian Duchêne.

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"faire toute la lumière sur des pratiques de gestion jugées particulièrement graves"

Le maire assure que ces démarches "visent à faire toute la lumière sur des pratiques de gestion jugées particulièrement graves, à défendre les intérêts des contribuables saint-foniards et à garantir le respect des règles de la fonction publique et des finances publiques." Et d’ajouter : "La plainte déposée par la Commune vise plusieurs faits susceptibles de recevoir différentes qualifications pénales et financières, notamment : le détournement de fonds publics, l’usurpation de fonction, la concussion, la prise illégale d’intérêts, ainsi que plusieurs infractions financières prévues par le Code des juridictions financières."

Le 18 mai, l’édile avait déjà porté plainte contre Christian Duchêne, son ancien adjoint à l’Environnement, Thibaut Casters, ainsi que le président l’association syndicale libre (ASL) "Le Parc Lumière", Serge Perrin, pour détournement de fonds publics.

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"Deux dérives majeures identifiées"

Ainsi, le contrôle aurait mis en évidence "une immixtion importante du cabinet politique dans le fonctionnement administratif de la Ville" et établi "que le service communication de la commune aurait été retiré de l’autorité de la Direction générale des services pour être placé sous la responsabilité directe de l’ancien directeur de cabinet, M. Julien Fragnon." Des agents administratifs auraient alors exercé des missions "directement pilotées par l’autorité politique, en dehors du cadre normal de fonctionnement des services municipaux", tandis que "l’ancien directeur de cabinet serait intervenu de manière régulière dans la gestion administrative de la collectivité."

La Ville de Saint-Fons précise également que des "irrégularités" auraient été constatées dans le recrutement et la rémunération de l’ancien directeur général des services, Guillaume Llorach. Et dénonce "un recrutement réalisé sans publicité préalable ni procédure de sélection régulière", "une situation de double rémunération pendant plusieurs mois pour un même poste" ainsi qu’une titularisation anticipée irrégulière, au bout de six mois au lieu d’une année", ayant eu un "impact significatif sur les finances communales."

Hadi Mebarki conclut : "La Ville de Saint-Fons continuera de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et financières compétentes et transmettra l’ensemble des pièces administratives et comptables nécessaires à l’instruction de ces dossiers."

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