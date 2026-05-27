En cette période de canicule, à Lyon, parents et grand-parents doivent innover pour occuper les enfants, tout en les gardant au frais.

"Maman j'ai trop chaud", souffle une petite fille à l'arrêt de métro Vaulx-en-Velin La Soie. Pour cette deuxième journée de vigilance jaune canicule, la température a grimpé jusqu'à 33°C à Lyon. Difficile alors pour les parents et grand-parents d'occuper les enfants ce mercredi. "Habituellement, le mercredi, nous prenons le vélo, mais là c'est compliqué avec la chaleur. Nous les avons laissés à la maison et nous sommes partis trouver refuge à l'ombre", témoigne Isabelle, venue avec son petit-fils, chercher un petit peu de fraîcheur sur la place Puvis de Chavanne, dans le 6e arrondissement de Lyon. "A la maison, c'est difficile parce qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de partie extérieure donc on essaye d'aller vers la nature", ajoute une autre grand-mère, également venue avec son petit-fils.

Quelques pas plus loin, de nombreuses familles ont opté pour le parc de la Tête d'Or. Sous les arbres, l'écart de température se fait ressentir. "Ici, c'est grand, c'est beau et il n'y a pas photo, il y a plusieurs degrés d'écart? Heureusement que nous avons ce parc", se réjouit la grand-mère de Louis, sept ans, dont elle a la garde le mercredi. Même constat pour Arnaud, venu avec son fils Raphaël, quatre ans. "Les parcs sont indispensables de manière générale et d'autant plus en cette période", estime-t-il. L'occasion d'échapper aux rues bétonnées de Lyon, où la chaleur devient de moins en moins supportable. "Dans le parc on respire. Dans la ville, ce n'est pas possible de marcher", déplorent Alice et son petit-fils.

Musées, piscines, bibliothèques...

En plus des parcs, les familles optent pour des activités en intérieur. "Quand il fait vraiment chaud, nous allons à la bibliothèque", affirme Isabelle. L'eau est également un bon moyen d'occuper les enfants tout en les rafraîchissant. "Raphaël aime bien nager donc nous allons énormément à la piscine de Caluire, nous allons aussi au lac d'Aiguebelette", partage Arnaud.

En cette journée de fortes chaleurs, certains se sont même tournés vers des lieux payants pour tenter de faire baisser la température. C'est notamment le cas au Mini World de Vaulx-en-Velin, où quelques familles sont venues trouver refuge. "C'est bien ici il fait frais c'est climatisé. Avec une température pareil nous n'avions pas envie d'être dehors", souligne une famille venue profiter de l'exposition miniature. "Dès qu'il fait chaud, de nombreuses familles viennent car toutes nos salles sont climatisées", indique Lorris Baumgartner, directeur des expositions chez Mini World. Il poursuit : "Certains passent la journée, ils viennent manger au restaurant le midi, puis restent tout l'après-midi."

"J'ai pris un petit brumisateur et la casquette"

Gourde, brumisateur, casquette... Pour survivre à la chaleur, les familles adoptent tout un tas de technique. "J'ai pris un petit brumisateur et la casquette et sinon à la maison c'est bain frais", indique une grand-mère."Nous utilisons des gants de toilette, et sinon on prend toujours la gourde", partage un père de famille. Raphaël et Arnaud semblent quant à eux détenir la solution miracle : "Il faut manger des glaces, c'est ça la vraie solution", s'amusent-ils.

Pas de panique néanmoins, après un pic de chaleur attendu vendredi, les températures devraient peu à peu redescendre en dessous des 30°C d'ici la semaine prochaine.

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