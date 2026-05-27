La Ville de Lyon renforce son offre de baignade dans les piscines municipales cet été

Alors que le Rhône est touché par un épisode caniculaire inédit, la Ville de Lyon élargit les horaires de ses piscines municipales pour l’été et modernise ses équipements.

33 degrés ont encore été enregistrés ce mercredi 27 mai à Lyon, tandis que le département du Rhône connaît un épisode caniculaire encore jamais vu à cette période de l’année. Pour tenter de répondre à ce phénomène qui est appelé à se répéter et à devenir de plus en plus précoce, la Ville de Lyon annonce dans un communiqué adapter l’accès à ses piscines municipales.

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Des créneaux prolongés

Les 5 piscines municipales ouvriront successivement dès le 4 juin et jusqu’au 31 août inclus à des horaires élargis et dans des conditions d’accueil renforcées. Le Centre Nautique Tony Bertrand (CNTB), dans le 7e arrondissement, accueille déjà depuis le 8 mai les visiteurs en mode estival les week-ends et les jours fériés, entre 12 heures et 18 heures. Dans le détail, le CNTB, la piscine de la Duchère (9e arr.) et la piscine Mermoz (8e arr.) ouvriront leurs bassins extérieurs tous les jours. Les piscines couvertes de Saint-Exupéry (4e arr.) et Tronchet (6e arr.) seront, elles, accessibles en semaine.

La municipalité précise par ailleurs que les nageurs pourront toujours trouver un lieu de baignade accessible en semaine, de 7 heures à 20 heures, et le week-end, de 10 h 30 à 20 heures. Certaines journées seront organisées en horaires continus (12 heures - 20 heures) sur les bassins extérieurs "afin de permettre le nettoyage des bassins en profondeur et de mettre en œuvre les exercices de sauvetage et de secourisme pour les personnels de surveillance (BNSSA et MNS)."

Le CNTB restera, lui, encore ouvert en configuration estivale lors des trois premiers week-ends de septembre, suivant les conditions météorologiques, indique toujours la Ville de Lyon.

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La Ville renforce son dispositif de sécurité

En parallèle, la Ville de Lyon assure poursuivre le renforcement de son dispositif de sécurité et d’animations. Cela comprend une signalétique "adaptée" au parcours des baigneurs et des animations proposées sur chaque site extérieur, ainsi que sur la piscine Saint-Exupéry.

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