Faits divers
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Photo d’illustration. © Tim Douet

Vénissieux : un homme touché par balles

  • par Louise Ginies

    • D'après les informations du Progrès, un homme a été touché par deux balles ce samedi 11 avril à Vénissieux, boulevard Joliot-Curie.

    Un secteur qui avait déjà été la cible d'intimidation à la fin du mois de mars. Ce samedi 11 avril, il est environ 13 heures quand les habitants du boulevard Joliot-Curie à Vénissieux (Rhône) entendent des tirs et voient des personnes encagoulées prendre la fuite. Quelques heures plus tard, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux confirment les détonations entendues.

    Nos confrères du Progrès rapportent en effet qu'un homme a été touché par deux balles puis pris en charge par les secours en tout début d'après-midi. Si son pronostic vital n'est pas engagé, il est toutefois connu des services de police, notamment pour des affaires en lien avec des stupéfiants.

    Fin mars, dans la nuit du 30 au 31, le hall et plusieurs appartements du n°129 du boulevard Joliot-Curie avaient déjà été le théâtre de violences et de tirs, alors qu'un probable point de deal semblait vouloir s'y installer.

    Lire aussi : Plusieurs tirs d’intimidation entendus à Lyon et Vénissieux

    Une enquête ouverte

    Une enquête a été ouverte et selon la préfecture du Rhône a mis en place des patrouilles de police renforcées dans la nuit de samedi à dimanche dans le secteur. 

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