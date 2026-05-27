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Béatrice Tourette, déléguée régionale de la poste en région AuRa, Gilles Malandrin, fondateur de l’association Enjoué et Amélie Mptchian, salariée de l’association lancent la collecte de jouets dans les bureaux de poste

Une grande collecte de jouets organisée dans 10 bureaux de poste de la métropole de Lyon

  • par Clarisse Bererd

    • La Poste s'associe à l'association Enjoué pour une collecte de jouets d'occasion à impact social et environnemental du 1er au 30 juin.

    Du 1er au 30 juin, une collecte de jouets est organisée par La Poste et l'association Enjoué dans 10 bureaux de poste de la métropole de Lyon. Les postes de Lyon Bellecour, Caluire, Ecully, Neuville sur Saône, Saint-Fons, Sainte-Foy-les-Lyon, Vénissieux, Décines, Meyzieu et Rillieux sont concernées.

    Ce mercredi, Béatrice Tourette, déléguée régionale de la Poste en région Auvergne-Rhône-Alpes a invité les citoyens à faire don "des jouets qui dorment dans leurs placards". Cette collecte accepte uniquement les jouets en bon état, précise-t-elle toutefois, et n'autorise pas les livres, les jouets électroniques, ni les peluches. La priorité est aussi la sécurité et la propreté des objets proposés à la vente. "Si on a le moindre doute sur un objet, on ne le vend pas", affirme Gilles Malandrin. Le prix des jouets est en moyenne de 6 à 7 €.

    "Il faut susciter le don tant que le jouet est encore bon", déclare Gilles Malandrin, fondateur de l'association Enjoué. Les jouets ayant une une espérance de vie "d'environ 8 mois", l'objectif est donc de récolter des objets récents, en bon état et non des jouets dégradés par le temps. Le fondateur de l'association avoue par ailleurs espérer deux chariots pleins de jouets par agence postale. Et Béatrice Tourette d'ajouter : "Nous testons le modèle afin de pouvoir l'étendre par la suite". "Ça doit fonctionner", ajoute-t-elle.

    "Une action concrète, locale et utile"

    La collecte de jouets encourage le recyclage et une utilisation de seconde main, mais aussi la réinsertion professionnelle, l'action s'inscrivant dans le cadre de l'initiative Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée. Les 44 salariés d'Enjoué sont toutes des personnes sorties du chômage.

    Amélie Motchian est salariée à plein temps d’Enjoué depuis 2021. Elle travaille au sein de différents pôles de l’association. "Parfois je m’occupe des prix, d’autres fois de la restauration des jouets, ou en vente dans les boutiques", confie-t-elle. "Nous nettoyons tous les objets pour les rendre comme neufs : propres et sécurisés pour les enfants", ajoute-t-elle.

    Les jouets sont disponible en ligne ou bien dans des magasins des centres commerciaux de la Part-Dieu (3e arr.) ainsi qu'au Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. 2 000 articles sont aussi disponibles en ligne sur le label Emmaüs.

    Lire aussi : Une collecte de jouets pour un Noël solidaire à Lyon

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