Villeurbanne : une fresque réalisée sur le garage des bibliobus avec des jeunes du quartier des Buers

Le premier coup de crayon de cette future fresque sera tracé sur le garage des bibliobus le 26 mai par l’artiste M.Morice.

Une œuvre réalisée main dans la main entre un artiste et des jeunes du quartier des Buers, à Villeurbanne. Portée par le centre social des Buers, en partenariat avec le service du bibliobus, une fresque va être réalisée sur le garage des bibliobus par l’artiste M.Morice et plusieurs jeunes. Celle-ci a été pensée collectivement par 10 enfants âgés de 8 à12 ans, M.Morice et deux bibliothécaires des bibliobus autour du mot "rêver."

L’artiste dessinera le tracé de l’œuvre le mardi 26 mai, puis les enfants s’amuseront à peindre le croquis le lendemain, entre 10 heures et midi, puis de 14 h 30 à 16 h 30. Un groupe de collégien prendra le relais le 28 mai, de 17 heures à 19 heures, tandis que plusieurs autres jeunes réaliseront un travail de reportage durant toute la conception du projet.

L’inauguration de la fresque se déroulera ensuite le 17 juin de 17 heures à 18 h 30, 3 rue Professeur Emile Bouvier. Un temps festif est prévu avec tous ceux qui souhaitent être présents. La "Momo Mobile", un dispositif de sérigraphie de M.Morice, permettra également à chacune et chacun d’imprimer un fanzine créé par un groupe d’habitants du quartier.