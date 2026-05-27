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Philippe Marion
Crédit : Youtube

Nouvelles nominations au sein du département du Rhône

  • par Loane Carpano

    • Quelques ajustements de l'effectif départemental ont été effectués ce mercredi 27 mai dans le Rhône.

    Nouvelles nominations au sein du département du Rhône. Ce mercredi 27 mai, la collectivité a annoncé quelques ajustements dans son effectif départemental.

    Suite à de "nouveaux engagements professionnels", Béatrice Berthoux, élue du canton de Villefranche-sur-Saône, conseillère déléguée au Sport et à la Jeunesse, cède sa place. Elle sera remplacée par Philippe Marion, élu du canton de Mornant.

    En parallèle, la conseillère déléguée au Dialogue social, à la Proximité et aux Services aux usagers, Pascale Chapot, devient vice-présidente de sa délégation.

    Lire aussi : Grégory Doucet élu vice-président de l'association France Urbaine

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