Villeurbanne : grève massive au collège Gilbert Chabroux après qu’un élève a menacé ses camarades avec un couteau

Les enseignants et assistants du collège Gilbert Chabroux à Villeurbanne sont en grève ce mardi 26 mai. DR

83 % des enseignants et plus de 70 % des assistants d’éducation du collège Gilbert Chabroux de Villeurbanne sont en grève ce mardi 26 mai. Ils dénoncent des moyens humains insuffisants et la "dégradation continue du climat scolaire."

Le 12 mai dernier, un élève du collège Gilbert Chabroux, à Villeurbanne, rentrait en classe avec un couteau, verrouillait la porte de la salle et menaçait l’enseignante ainsi que plusieurs de ses camarades. "Cet incident n’est pas isolé. Il est le symptôme d’une dégradation que les personnels signalent depuis deux ans", alertent-ils dans un communiqué. Suite à cela, 83 % des enseignants, 70 % des assistants d’éducation (AED) et 70 % des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont en grève ce mardi 26 mai.

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"Obtenir des engagements fermes avant la rentrée prochaine"

Tous dénoncent "la dégradation continue du climat scolaire" et "l’insuffisance des moyens mis à disposition de l’établissement." Classé Réseau d’éducation prioritaire (REP), le collège Gilbert Chabroux accueille ainsi toujours plus d’élèves "dans des locaux inadaptés", tandis que "plusieurs salles de classe prévues n’ont jamais été construites" et que l’agrandissement de la cour "pourtant nécessaire, n’a, à ce jour, pas été réalisé", pointent encore du doigt les personnels éducatifs dans leur communiqué.

Et d’ajouter : "Cette promiscuité génère des tensions et complique considérablement la surveillance, assurée par des AED en nombre insuffisant pour couvrir trois étages de couloir, la cantine et la cour simultanément." Enseignants et assistants d’éducation demandent donc à être reçus par la rectrice de l’Académie de Lyon "l’après-midi même", afin "d’obtenir des engagements fermes avant la rentrée prochaine."

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