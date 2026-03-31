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@Jérôme Ricolleau

Villeurbanne : des cambrioleurs dérobent… du matériel scolaire

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés ce week-end à l'école Louis Pasteur de Villeurbanne. Des cambrioleurs ont emporté trois rétroprojecteurs ainsi qu'une enceinte. La mairie a porté plainte.

    C'est un butin quelque peu insolite qui a été dérobé pendant le week-end du 27 au 29 mars à l'école Louis Pasteur, dans le quartier de Grandclément à Villeurbanne. Les équipes de l'établissement constatent qu'un cambriolage a eu lieu. Après un rapide inventaire du matériel, le couperet tombe.

    Trois rétroprojecteurs ainsi qu'une enceinte ont été emmenés par les cambrioleurs. La temporalité de leur passage reste à définir. La mairie de Villeurbanne a porté plainte, afin de permettre aux forces de l'ordre de se saisir du dossier.

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