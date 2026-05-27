Sport Boules : leader, le club de la Métropole de Lyon se déplace à Béziers pour l’avant-dernière étape de la saison

La Métropole de Lyon, leader du championnat de boules avec 140 points, se déplace à Béziers pour l’avant-dernière étape de la saison.

En boules, la Métropole de Lyon fait la course en tête du classement avec 140 points, devançant son dauphin de la Plaine de l'Ain de 8 points. Pour l'avant dernière journée de championnat, le club se déplacera à Béziers du 29 au 30 mai prochains et espérera remporter sa deuxième victoire consécutive de la saison, après son triomphe les 15 et 16 mai à la Giraudière en battant le club de Côte Saint-André en finale (13-3).

Pour cette avant-dernière étape, la Métropole de Lyon affrontera successivement la Plaine de l'Ain, Saint Vulbas et Saint-Quentin Fallavier. De son côté, la CRO Lyon est troisième au classement avec ses 98 points et jouera contre Bron, la Motte-Servolex et Béziers, hôtes de cette étape.

Pour rappel, à chaque étape, les 16 équipes du championnat sont divisées en quatre groupes. Les premiers de chaque poule s'affrontent ensuite lors des demi-finales, puis leurs vainqueurs pendant une finale.

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