Actualité
Vue de Lyon. @CM

Métropole de Lyon : l'alerte pollution levée dès demain

  • par Loane Carpano

    • Effective depuis mardi 26 mai, l'alerte pollution sera levée dès minuit dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

    L'alerte pollution est levée. Grâce à une "évolution des conditions météorologiques", le dernier bulletin de l'observatoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l'air dans le bassin lyonnais. Par conséquent, le préfet met fin aux mesures d'urgences relatives à l'alerte dans le Rhône et la Métropole de Lyon à compter de jeudi 28 mai, minuit.

    "Une dépression en provenance de l’Atlantique arrive demain, 28 mai 2026, sur la région et va renforcer le brassage des masses d’air, avec un vent du nord pouvant atteindre 40 km/h, favorisant ainsi la dispersion des polluants et une baisse des concentrations", indique la préfecture.

    Les autorités rappellent néanmoins qu'il reste interdit de brûler ses déchets verts ou de circuler au sein de la ZFE avec un véhicule classé Crit'air 5, 4 ou 3.

    Lire aussi : Pollution à Lyon : l’alerte orange activée, la circulation différenciée mise en place dès demain

    à lire également
    Philippe Marion
    Nouvelles nominations au sein du département du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Philippe Marion
    Nouvelles nominations au sein du département du Rhône 18:20
    Passage à niveau
    Rhône : un dispositif de sécurité mis en place sur la RD103-E 18:06
    Une grande collecte de jouets organisée dans 10 bureaux de poste de la métropole de Lyon 17:57
    Métropole de Lyon : l'alerte pollution levée dès demain 17:44
    Canicule enfants parc de la Tête d'Or
    "C'est compliqué avec la chaleur" : sous la canicule, les familles lyonnaises s'adaptent pour occuper les enfants 17:33
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Un incendie à Bron fait un blessé léger, huit personnes également intoxiquées 17:10
    "Construire les politiques ensemble" : Véronique Sarselli au soutien des agriculteurs à Irigny 16:47
    Théâtre Comédie-Odéon : une mamie à la mer ! 16:44
    Sport Boules : leader, le club de la Métropole de Lyon se déplace à Béziers pour l’avant-dernière étape de la saison 16:16
    banc quai sarrail allée promeande
    Lyon, 4e ville la plus verte de France selon ce denier rapport 15:52
    Auvergne-Rhône-Alpes : près de 780 décès liés à la chaleur durant l'été 2025 15:29
    Netri
    Rhône : ces entreprises ouvrent leurs portes gratuitement ce week-end 15:05
    Uber Eats Awards : plusieurs adresses lyonnaises encore en lice 14:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut