Métropole de Lyon : l'alerte pollution levée dès demain

Effective depuis mardi 26 mai, l'alerte pollution sera levée dès minuit dans le Rhône et la Métropole de Lyon.

L'alerte pollution est levée. Grâce à une "évolution des conditions météorologiques", le dernier bulletin de l'observatoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes montre une amélioration de la qualité de l'air dans le bassin lyonnais. Par conséquent, le préfet met fin aux mesures d'urgences relatives à l'alerte dans le Rhône et la Métropole de Lyon à compter de jeudi 28 mai, minuit.

"Une dépression en provenance de l’Atlantique arrive demain, 28 mai 2026, sur la région et va renforcer le brassage des masses d’air, avec un vent du nord pouvant atteindre 40 km/h, favorisant ainsi la dispersion des polluants et une baisse des concentrations", indique la préfecture.

Les autorités rappellent néanmoins qu'il reste interdit de brûler ses déchets verts ou de circuler au sein de la ZFE avec un véhicule classé Crit'air 5, 4 ou 3.

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