Actualité
@The Greener Good

Le Villeur'good festival revient le samedi 6 juin pour sa cinquième édition

  • par Romain Balme

    • A l'initiative de l'association The Greener Good, le Villeur'good festival revient le samedi 6 juin à Villeurbanne. Au menu, ateliers, animations et conférences autour de la transition écologique.

    "Transformer la ville en un lieu de rencontres, de découvertes et de convivialité autour de la transition écologique." C'est l'ambition du Villeur'good festival, qui se tiendra le samedi 6 juin prochain de 10 h à 18 h 30 sur l'avenue Henri Barbusse de Villeurbanne. A l'origine de cet évènement qui fêtera sa cinquième édition, l'association The Greener Good, engagée depuis maintenant dix ans en faveur de la transition écologique, et basée à Lyon.

    Au programme de cette journée, un village de stands engagés, tenu par des artisans et commerçants locaux. Des conférences, animations, et ateliers seront également organisés, accessibles à tout public. Enfin, le festival sera placé sous le signe des festivités avec des spectacles, de la musique, mais aussi une restauration "locale et engagée" préviennent les organisateurs.

    Ainsi, les 1 500 participants attendus "pourront découvrir des solutions locales et accessibles autour de nombreuses thématiques comme l'alimentation, les mobilités, l'artisanat local ou encore l'économie circulaire", précise le communiqué.

    Lire aussi : "Un bilan positif, mais avec un effet de seuil" : a-t-on mieux respiré en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 ?

    à lire également
    Des expertises d'objets gratuites et sans rendez-vous organisées à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Villeur'good festival revient le samedi 6 juin pour sa cinquième édition 10:45
    Des expertises d'objets gratuites et sans rendez-vous organisées à Lyon 10:12
    PAF Police aux frontières
    Le corps retrouvé dans une voiture brûlée à Echirolles serait celui d'un mineur rhodanien 09:48
    Clinique du Parc © Tim Douet
    La Clinique du Parc parmi les établissements les mieux classés de Lyon en chirurgie 08:54
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villeurbanne : un homme poignardé à Grandclément et pris en charge par les secours 08:24
    d'heure en heure
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Des centaines de voyageurs bloqués sur les rails au nord de Lyon 08:01
    Canicule et orages : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:40
    Lyon soleil
    Un mardi caniculaire à Lyon, jusqu'à 34 degrés attendus 07:13
    data center
    Data centers : "Le potentiel sur Lyon mérite d’être développé" 07:00
    Métropole de Lyon : de nombreux travaux attendus sur les routes cette semaine 25/05/26
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    Bron : assignée en justice, la boulangerie Paneo "conteste" les accusations des propriétaires du terrain 25/05/26
    Le Rhône et l’Isère placés en vigilance jaune canicule 25/05/26
    Police Décines
    Incendie mortel à Décines : trois personnes mises en examen 25/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut