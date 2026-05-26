A l'initiative de l'association The Greener Good, le Villeur'good festival revient le samedi 6 juin à Villeurbanne. Au menu, ateliers, animations et conférences autour de la transition écologique.

"Transformer la ville en un lieu de rencontres, de découvertes et de convivialité autour de la transition écologique." C'est l'ambition du Villeur'good festival, qui se tiendra le samedi 6 juin prochain de 10 h à 18 h 30 sur l'avenue Henri Barbusse de Villeurbanne. A l'origine de cet évènement qui fêtera sa cinquième édition, l'association The Greener Good, engagée depuis maintenant dix ans en faveur de la transition écologique, et basée à Lyon.

Au programme de cette journée, un village de stands engagés, tenu par des artisans et commerçants locaux. Des conférences, animations, et ateliers seront également organisés, accessibles à tout public. Enfin, le festival sera placé sous le signe des festivités avec des spectacles, de la musique, mais aussi une restauration "locale et engagée" préviennent les organisateurs.

Ainsi, les 1 500 participants attendus "pourront découvrir des solutions locales et accessibles autour de nombreuses thématiques comme l'alimentation, les mobilités, l'artisanat local ou encore l'économie circulaire", précise le communiqué.

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