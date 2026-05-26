Un homme a été pris en charge en début de soirée à Villeurbanne, dans le quartier Grandclément. Il aurait été blessé par arme blanche par plusieurs individus.
C'est un nouveau faits divers qui secoue le quartier de Grandclément à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme aurait été poignardé en pleine rue en début de soirée ce lundi 25 mai.
La victime a été prise en charge par une ambulance et transportée à l'hôpital. Elle présentait plusieurs plaies dont l'une à la tête et aurait été agressée par plusieurs individus avant d'être laissée pour morte.
En quoi est ce exceptionnel, tout les jours il se passe des agressions à Villeurbanne. Au lieu d'en parler, nos politiques feraient mieux d'agir, mais non ils ne font rien, à croire qu'ils en profitent et en tirent bénéfices!