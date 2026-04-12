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Le Lyonnais Paul Seixas, nouvelle pépite du cyclisme mondial. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour du Pays Basque

  • par Louise Ginies

    • À seulement 19 ans, le Lyonnais Paul Seixas a réalisé l'exploit en remportant le Tour du Pays Basque, ce samedi 11 avril.

    Il visait le podium mais il a fait encore mieux. Ce samedi 11 avril, le Lyonnais Paul Seixas a confirmé son statut de jeune prodige en remportant le Tour du Pays Basque. "On n’a pas vu ça en France depuis 50 ans", a même déclaré, impressionné, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.

    Cette victoire en fait le premier Français depuis Christophe Moreau en 2007 à remporter une course par étapes au niveau World Tour, la première division du cyclisme. Ancien adhérent du Vélo Club Villefranche Beaujolais, il devient également le plus jeune coureur à remporter une course par étapes World Tour.

    Tour de France cet été ?

    "Être le plus jeune coureur cycliste de l’histoire du World Tour, la première division, à gagner trois étapes et le classement général, c’est tout simplement exceptionnel", a ajouté Christian Prudhomme, ajoutant qu'il le verrait bien sur la Grande boucle cet été.

    Lire aussi : Cyclisme : le Lyonnais Paul Seixas pourrait participer au Tour de France dès cette année

    "J’ai dit jusqu’au matin de sa victoire en Ardèche (lors de l’Ardèche Classic le 28 février, NDLR) qu’on ne lui en voudrait pas s’il ne venait pas sur le Tour cette année. Maintenant, je vous répète que s’il vient, on ne lui en voudra pas non plus. C’est une évidence."

    Sa décision sera prise après ses deux prochaines courses, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, qui auront lieu les 22 et 26 avril prochain.

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