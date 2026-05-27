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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un incendie à Bron fait un blessé léger, huit personnes également intoxiquées

  • par LR

    • Un feu s’est déclaré dans l'appartement d’un immeuble situé rue Lacouture ce mercredi. Huit personnes ont été intoxiquées et une personne a été légèrement blessée au bras.

    Aux alentours de 11 h 30 ce mercredi, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de la rue Christian-Lacouture, à Bron. Selon nos confrères du Progrès, le feu serait parti d’une trottinette électrique située dans un appartement du 5e étage.

    Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers ont évacué une dizaine de personnes. Elles ont été mises en sécurité dans une salle par la Ville de Bron. La rue a quant à elle été coupée le temps de l’intervention. Huit personnes ont par ailleurs été intoxiquées par les fumées, dont deux ont été transportées à l’hôpital. Une personne a également été légèrement brûlée au bras. Il s’agirait de l’occupant de l’immeuble.

    En début d’après-midi, les flammes auraient touché plusieurs appartements. On ignore encore combien de personnes devront être relogées.

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