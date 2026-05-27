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Quai Sarrail (Lyon 6e) promenade piétonne

Lyon, 4e ville la plus verte de France selon ce denier rapport

  • par Romain Balme

    • Selon le palmarès 2026 de l’Observatoire des villes vertes, Lyon conserve sa quatrième place parmi les villes françaises les plus engagées dans la végétalisation urbaine.

    Angers, Annecy, Metz... et Lyon. Selon le palmarès 2026 de l’Observatoire des villes vertes, créé par l’Unep – Les Entreprises du Paysage – et Hortis, les responsables d’espaces nature en ville, la capitale des Gaules se classe quatrième ville la plus verte de France. Une position similaire à celle de l'an dernier. Pour rappel, ce rapport analyse les politiques de végétalisation des 50 plus grandes villes françaises.

    L'observatoire salue "un plan d'action structuré" de la part de Lyon, avec une intervention à plusieurs échelles. "Plus de 25 hectares ont ainsi été végétalisés, accompagnés par la plantation de près de 12 000 arbres", félicite le communiqué.

    Plus concrètement, ces transformations se traduisent par le programme des "cours nature", "avec 79 cours d’écoles végétalisées, plus de 14 000 m² désimperméabilisés et près de 350 arbres plantés, intégrant des usages péda­gogiques et des espaces plus frais pour les enfants."

    Les chiffres clés à retenir pour la ville de Lyon :
    34m² d’espaces verts par habitant (contre 49,53m² au niveau national)
    359 € par habitant (contre 108,33€ au niveau national)
    5 arbres d’alignements pour 100 habitants (contre 8,02 au niveau national)

    "Un changement de paradigme" visible dans l'hexagone

    À l'échelle nationale, le rapport observe "un changement de paradigme". En témoignent des investissements plus conséquents des collectivités, des surfaces d'espaces verts plus importantes, ainsi que des stratégies de plantation qui évoluent. Pour cause, "le nombre moyen d’arbres d’alignement pour 100 habitants s’établit à 8 arbres, contre près de 12 en 2023", rapporte l'observatoire.

    "Le végétal est un levier stratégique pour adapter les villes aux conséquences du changement climatique. Les collectivités ont pleinement pris conscience de son rôle dans le rafraîchissement urbain, la préservation de la biodiversité, la gestion de l’eau ou encore la santé des habitants", affirme Nicolas Leroy, Président de l’Unep et co-président de l’Observatoire des villes vertes.

    Lire aussi : Lyon obtient la meilleure note française du label "Ville à Vélo"

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