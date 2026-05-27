Auvergne-Rhône-Alpes : près de 780 décès liés à la chaleur durant l'été 2025

Santé publique France alerte sur l’impact des fortes températures dans la région. L’été 2025 aurait causé près de 780 décès liés à la chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes.

En cette période de fortes chaleurs, la protection des populations s'avance comme un enjeu majeur pour les institutions. Pour cause, l’été 2025 est le troisième été le plus chaud enregistré depuis 1900, rapporte le Progrès.

Météo-France a en effet relevé une température moyenne supérieure de 1,9°C par rapport à la normale 1991-2020. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été touchée par 2 des 4 épisodes de canicule, avec 8 des 12 départements concernés par au moins un de ces épisodes, selon le bilan de l’été 2025 de Santé publique France.

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2 800 appel enregistrés, dont 18 % pendant les canicules

2 800 appels aux soins ont par ailleurs été enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes par l'indicateur ICanicule durant la totalité de l'été dernier, dont 18 % uniquement pendant les canicules. Parmi les populations touchées, les personnes âgées de 75 ans ou plus représentent trois-quarts des décès. Sur l'été 2025, la mortalité attribuable à la chaleur s’élèverait à près de 780 décès dans la région, dont plus de 320 pendant les épisodes de canicule. Des chiffres moindres par rapport à 2023, avec 800 morts recensés.

À noter qu'en 2017, environ 40 000 décès sont conséquents à la chaleur en France, dont 5 100 en Auvergne-Rhône-Alpes.



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