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Vincent Janod, associé de l’EARL Les Pommières, Jérémy Baroud, maraicher, Nathalie Sanlaville, maire d’Irigny, et Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon. (Clemence Margall)

"Construire les politiques ensemble" : Véronique Sarselli au soutien des agriculteurs à Irigny

  • par Clémence Margall

    • La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, s’est rendue ce mercredi à Irigny pour visiter l’exploitation agricole Les Pommières et réaffirmer sa volonté de travailler main dans la main avec les professionnels du secteur.

    Après ses premières rencontres avec les maires du Val-de-Saône et des chefs d’entreprise, Véronique Sarselli poursuit son tour du territoire. Ce mercredi 27 mai, la nouvelle présidente LR de la Métropole de Lyon s’est rendue à Irigny, pour visiter l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Pommières et évoquer les nombreuses problématiques rencontrées par les professionnels sur secteur.

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli fait des propositions pour l'agriculture

    "Construire les politiques agricoles ensemble"

    Située au sud de Lyon, l’exploitation Les Pommières compte aujourd’hui une quinzaine d’hectares, sur lesquels sont principalement cultivés des pommes, abricots, pêches, prunes ou encore des poires. Transformés en divers produits, les fruits sont ensuite vendus dans des magasins, épiceries ou sur les marchés. Et malgré son offre diversifiée, l’exploitation fait face à de nombreuses problématiques, à commencer par la précarisation du secteur. "L’agriculture, aujourd’hui, même avec plein de bonne volonté, n’est pas rémunératrice", rappelle Jérémy Beroud, maraîcher sur la commune.

    Vincent Janod, associé de l’exploitation, confie faire aussi face à une "pression" foncière et à d’importants vols de ses récoltes. "Les terrains à côté de chez nous valent 400 euros le mètre carré, quand nos terres agricoles valent 1 euro. C’est quand même quelque chose de difficilement compréhensible pour les propriétaires", déplore-t-il. Et d’ajouter : "C’est bien que la présidente soit là pour que nous lui exposions nos problématiques et qu’elle réponde de ce qui dépend de la Métropole."

    Exploitation agricole Les Pommières à Irigny (CM)
    Exploitation agricole Les Pommières à Irigny (CM)

    Après une visite dans les vergers sous un soleil de plomb avec la maire de la commune, Nathalie Sanlaville, Véronique Sarselli s’est voulue rassurante, faisant de la protection des terres agricoles une priorité. "Il faut que l’on trouve un moyen de soutenir nos agriculteurs de façon plus importante. La meilleure chose à faire est de construire nos politiques agricoles ensemble grâce à vos expertises", a souligné l’élue. Véronique Sarselli compte ainsi mettre l’accent sur trois grands axes au cours de son mandat : prioriser l’agriculture "productive" sur les terrains inexploités, garantir la sécurité de ces terres en évitant les installations illégales, les dépôts sauvages et les vols, et sensibiliser le public à une alimentation locale.

    Lire aussi : Véronique Sarselli élue vice-présidente de l’association France Urbaine 

    "Accompagner, c’est aussi sensibiliser"

    "L’enjeu, c’est la préservation de territoire", a encore martelé la présidente de la collectivité, assurant que celle-ci passera avant tout par la "souveraineté alimentaire." "Ces mots ne sont pas simplement de la géopolitique ou des enjeux internationaux. La souveraineté alimentaire, c’est avant tout l’agriculture de proximité", a-t-elle affirmé. Sur ce point, la Métropole de Lyon s’est engagée à davantage informer les citoyens, car "accompagner, c’est aussi sensibiliser", l’a ainsi résumé Véronique Sarselli.

    Et de conclure : "Dans un temps où l’on nous dit qu’il faut des circuits courts et manger sainement, nous sommes ici au cœur de la chose et nous serons là pour vous soutenir. Ce n’est pas sous notre mandat que nous verrons cela tomber."

    Lire aussi : Dans le 9e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli fait du logement une priorité

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