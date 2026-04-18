"Je voulais redonner du sens aux mathématiques" : une Lyonnaise au concours Lépine

Judith Sasportes, créatrice du jeu Maths et Ma Toque, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Un jeu de société pour réconcilier les plus jeunes avec les mathématiques : c’est le pari de Judith Sasportes, inventrice de Maths et Ma Toque, récemment sélectionné au concours Lépine 2026. Pensé pour les enfants de 6 à 14 ans, ce jeu pédagogique plonge les joueurs dans la peau d’un chef cuisinier devant calculer les bonnes quantités d’ingrédients pour servir ses clients. "Le but du jeu va être de deviner, de compter, de calculer, en tout cas de savoir combien d’ingrédients il faut pour bien servir les recettes aux invités", explique-t-elle. À travers cette mécanique simple, le jeu permet d’aborder des notions variées, allant des opérations de base à la proportionnalité ou encore aux fractions. Un succès déjà notable, avec plus de 1 000 exemplaires vendus.

Redonner du sens aux mathématiques

Au-delà de l’aspect ludique, Maths et Ma Toque repose sur une véritable réflexion pédagogique. Testé sur le terrain, il vise à donner envie aux enfants de pratiquer, condition essentielle à l’apprentissage des mathématiques. "L’idée est vraiment d’allier les deux : donner envie de jouer et, en même temps, désacraliser les maths", souligne Judith Sasportes. Inspirée par ses immersions dans le monde éducatif, la créatrice a identifié un manque de sens dans l’enseignement des mathématiques. La cuisine s’est alors imposée comme un terrain concret et accessible : "L’objectif était de trouver un autre moyen d’utiliser les maths qu’en comptant l’argent. La cuisine fonctionne très bien pour cela". Aujourd’hui, le jeu dépasse même son public initial et trouve sa place jusque dans des centres de formation, notamment pour illustrer des notions comme la règle de trois.

Une innovation reconnue, sans écran

Ingénieure de formation, Judith Sasportes ne s’attendait pas à voir son jeu, entièrement déconnecté, sélectionné au concours Lépine. "Je suis très contente que le concours Lépine reconnaisse aussi des objets déconnectés comme des innovations", confie-t-elle. Une reconnaissance qui confirme l’ambition du projet : proposer un outil éducatif accessible, loin des écrans, mais ancré dans le réel. Encore distribué uniquement en ligne, Maths et Ma Toque pourrait bientôt se développer grâce à de nouveaux partenariats. "La porte est complètement ouverte", assure la créatrice, qui cible aussi bien l’Éducation nationale que les collectivités ou les entreprises.

Plus de détails dans la vidéo :

Lire aussi : En avril, Lyon accueillera cette compétition d'échecs

Lire aussi : Municipales 2026 : Grégory Doucet veut créer sept aires de jeux monumentales pour les enfants

Lire aussi : "Comment parler de la guerre aux enfants" : le pari réussi du CHRD de Lyon

Lire aussi : Fort Boyard débarque dans ce centre commercial près de Lyon à l'automne 2026

dLa retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l’émission « 6 minutes chrono », le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd’hui, on va parler d’un jeu de société ludique et pédagogique : il s’agit de Maths et Ma Toque, un jeu inventé par une Lyonnaise, une Lyonnaise d’adoption, Judith Sasportes, qui en est la créatrice. Le jeu a été retenu au concours Lépine pour l’édition 2026, il cartonne : il y a déjà plus de 1 000 ventes. Bonjour Judith Sasportes. Bonjour Éloi, merci d’être venue sur notre plateau. On va entrer dans le vif du sujet : quel est le contenu de votre jeu dans les grandes lignes ? Et en quoi cuisiner peut vraiment aider à mieux comprendre les mathématiques ?

Très bien. Alors effectivement, le jeu, c’est Maths et Ma Toque. Maths et Ma Toque, c’est un jeu où l’on va prendre le rôle d’un chef cuisinier qui doit servir des recettes aux invités qui entrent dans son restaurant. Le but du jeu va être de deviner, de compter, de calculer, en tout cas de savoir combien d’ingrédients il faut pour bien servir les recettes aux invités. En fait, cela paraît tout simple et c’est effectivement très appliqué à la vie réelle, mais on peut voir plein de notions différentes puisqu’il y a aussi différents niveaux dans le jeu. On va voir le décompte, les additions, les multiplications, les divisions, la proportionnalité, même les fractions et la règle de trois. Donc on peut aller du CP à la quatrième en termes de notions.

D’accord, ah oui, c’est assez large. J’allais vous demander : quel est le public visé ? Ce sont des élèves en difficulté, des élèves “normaux”, des adultes ? Est-ce que vous visez particulièrement un créneau ?

Alors, de base, le jeu a été créé pour les enfants, pas forcément en difficulté. Il y a aussi ceux qui sont à l’aise. L’idée, c’est aussi de pratiquer : avec les maths, si on ne pratique pas, c’est un peu compliqué. Donc c’est de proposer quelque chose de ludique pour s’exercer. Effectivement, ce sont des enfants entre 6 et 14 ans, mais finalement, l’idée d’une innovation, c’est aussi qu’on ne la contrôle pas. Maths et Ma Toque est désormais utilisé en CFA, par exemple pour former certains boulangers qui utilisent la règle de trois pour faire leurs baguettes. En fait, c’est un jeu sur lequel je n’ai plus vraiment la main sur la cible, mais cela me fait plaisir. Il y a des familles, des écoles, des associations de soutien scolaire : c’est assez vaste.

L’approche est plutôt ludique ou est-ce qu’il y a une véritable méthode pédagogique derrière ? Je vous pose la question : certes, on s’amuse, mais est-ce que c’est vraiment pensé pour apprendre ? Est-ce qu’on s’amuse avant d’apprendre ?

En fait, on fait les deux. Pourquoi choisir ? Il y a une partie ludique puisque c’est un jeu, avec des cartes, un espace pour écrire, mais il y a aussi une méthode pédagogique. Le jeu a été pensé et testé sur le terrain pour trouver le meilleur équilibre. L’intérêt du jeu, c’est de se demander si l’on va pouvoir rejouer. C’était le test principal pour Maths et Ma Toque : est-ce que les enfants ont envie de faire une deuxième partie ? Je suis très contente, car tous les enfants qui jouent en salon veulent refaire une partie, tester une nouvelle recette.

Mathématoque peut se jouer de 1 à 6 joueurs, car il y a un menu des solutions qui permet de vérifier si l’on a bien servi les bonnes quantités aux bons invités. Cela permet de jouer seul ou à plusieurs tout en étant sûr des réponses. Il y a aussi des fiches notions pour donner des coups de main si l’on est en autonomie, sans adulte à côté, ou même si l’adulte a besoin d’aide. L’idée est vraiment d’allier les deux : donner envie de jouer et, en même temps, désacraliser les maths.

Il y a de la triche possible ?

Il y a toujours de la triche possible, puisqu’on peut regarder le menu des solutions avant d’avoir donné le nombre d’ingrédients. Mais justement, l’idée est de donner tous les éléments pour faire ce que l’on veut. C’est aussi l’intérêt d’un jeu : à un moment, on se l’approprie et on ne suit pas forcément les règles. Mais au moins, on l’a à la maison, on peut y jouer, et même si l’on regarde les solutions avant, on apprend quand même combien cela fait. Ce n’est pas du tout un problème.

C’est très fort : on peut tricher et apprendre quand même. Quelle est la genèse de ce jeu ? Comment avez-vous eu l’idée de Mathématoque ?

Je suis passionnée d’éducation, donc j’ai voulu m’immerger dans ce monde. Je suis allée voir des écoles, des familles, des associations de soutien scolaire, même les services éducatifs de la ville. J’ai rencontré beaucoup de personnes, parce que je comprenais qu’il y avait des problèmes, mais je ne savais pas exactement lesquels. L’idée était de les comprendre et d’apporter au moins une solution.

Un grand problème que j’ai identifié, c’est le manque de sens, notamment en mathématiques. On nous dit souvent que ce sont des outils nécessaires, mais sans expliquer immédiatement pourquoi.

L’application est très abstraite, effectivement, pour beaucoup d’élèves.

Oui. Au début de l’apprentissage, les enfants comprennent souvent les maths à travers l’argent : ils se disent que cela sert à compter l’argent. L’objectif était donc de trouver un autre usage des mathématiques. La cuisine fonctionne très bien pour cela. L’idée était de redonner du sens et de proposer un cadre agréable, qui donne envie de jouer, que ce soit à l’école ou surtout à la maison.

Et puis la gastronomie, ça nous parle à Lyon Capitale : Lyon, capitale de la gastronomie. On va parler un peu de Paris, puisque vous êtes retenue au concours Lépine cette année. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Oui. De base, je suis ingénieure, donc je connaissais déjà le concours Lépine avant de présenter le dossier. Si, il y a quelques années, on m’avait dit que je serais sélectionnée, je ne l’aurais jamais cru. En tant qu’ingénieure informatique, j’aurais imaginé venir avec un projet lié au numérique, aux écrans. Et finalement, je présente un jeu totalement sans écran.

Je suis très contente que le concours Lépine reconnaisse aussi des objets déconnectés comme des innovations. C’est aussi l’enjeu avec Maths et Ma Toque : montrer que ce n’est pas un gadget, mais une véritable innovation, même sans écran.

Très bien. J’ai une dernière question, ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous cherchez des partenaires : Éducation nationale, collectivités, entreprises ? En un mot, la porte est-elle ouverte ?

Bien sûr. L’Éducation nationale, avec plaisir. Le rectorat de Lyon, notamment, puisque j’ai fait beaucoup d’immersions dans les écoles. J’aimerais vérifier que cela correspond à ses priorités. Les collectivités, pour les écoles primaires, et aussi les entreprises via les CSE : j’ai déjà fait un premier partenariat pour offrir des jeux en fin d’année. La porte est complètement ouverte.

Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d’être venue sur notre plateau nous présenter Maths et Ma Toque. Vous l’aurez compris, vous pouvez le retrouver dans beaucoup de magasins de jeux… dans tous les magasins de jeux ?

Dans aucun magasin de jeux, en revanche entièrement en ligne sur le site mathématoque.fr.

Le mot est passé. Merci d’avoir suivi cette émission. Plus d’actualité sur le site lyoncapitale.fr. À très bientôt.