Lancé en novembre 2025, le réseau "Bulle" se veut être une alternative accessible aux réseaux d'affaires trop coûteux en Isère.

Lara Belin, 28 ans, a fondé en novembre 2025 le réseau d'entrepreneurs nommé "Bulle", basé dans le secteur de Bourgoin-Jallieu, en Isère. Elle-même entrepreneuse, elle a créé ce réseau pour proposer une formule plus abordable que celle existant localement. "À l'époque je voulais rejoindre un réseau d'entrepreneur, mais à Bourgoin-Jallieu et en Isère plus largement c'était très cher, donc j'ai voulu créer un réseau accessible à tous", explique-t-elle à Lyon Capitale.

Le réseau repose sur un modèle qu'elle dit avoir bien pensé, l'adhésion engage les membres sur six mois, et non un an comme d'autres structures et s'adresse à un public mixte. Toutes les activités, qui sont au nombre de quatre par mois, se tiennent le jeudi.

Lara Belin reconnaît des débuts difficiles. "Le premier mois, personne ne me connaissait et j'ai réussi à avoir une dizaine d'entrepreneurs malgré tout, ça m'a surpris, mais ça m'a aussi mis un peu la pression" confit-t-elle. Huit mois après son lancement, le réseau compte 22 adhérents issus de secteurs variés.

"Cultiver l'entrepreneuriat local"

La fondatrice a l'objectif de croitre tout en voulant garder son ancrage local. Elle souhaite développer "Bulle" afin d'offrir davantage de services à ses membres. Et de "cultiver l'entrepreneuriat local". La prochaine étape de son côté est le "Bulle Summer" : cet été, le réseau sera gratuit et ouvert à tous, uniquement sur inscription avec trois évènements par mois.



En juillet, ces rendez-vous comprendront un petit déjeuner entrepreneurs, un tournoi de pétanque et un atelier de prospection et communication. En août sont prévus un autre petit déjeuner entrepreneurs, une sortie kayak et un atelier consacré à la comptabilité et au changement de statut.

Aucun événement n'est en revanche prévu pour le premier anniversaire du réseau en novembre 2026, indique sa fondatrice.