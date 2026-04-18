Temps chaud et ciel voilé : la météo à Lyon ce samedi

Ce samedi 24 avril, une météo presque estivale reprend le dessus avec des températures qui grimperont jusqu'à 24°C dans l'après-midi.

Le beau temps se maintient à Lyon ce matin avec une météo aux avant-goûts estivaux. Dans la matinée, le ciel sera légèrement voilé par des nuages d'altitude ternissant l'éclat du soleil, indique le site Météo Lyon. Les températures atteindront 10°C, contre 7°C la veille.

Dans l'après-midi, la chaleur sera de retour avec 24°C, soit des températures légèrement au-dessus des normales de saison. Des nuages plus épais feront leur apparition dans la soirée et l'emporteront, malgré quelques éclaircies possibles.