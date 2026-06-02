Fabricant isérois de matériaux pour des puces électroniques, Soitec a publié des résultats annuels un peu pâles, freiné par la baisse des commandes dans les smartphones et l'automobile.

Soitec, spécialiste isérois des matériaux servant à la fabrication des puces électroniques, a connu une année 2025-2026 assez difficile. Selon son communiqué, son chiffre d'affaires a reculé 34 % et tombe donc à 592 millions d'euros, le groupe affiche une perte nette de 220 millions d'euros alors qu'un an plus tôt le même groupe avait enregistré un bénéfice de 92 millions.

Ce recul s'explique par le comportement de ses clients fabricants de puces. Ces derniers avaient beaucoup commandé les années précédentes et écoule aujourd'hui leurs stocks, ce qui réduit fortement leurs nouvelles commandes, notamment pour les smartphones, marché historiques de l'entreprise. Le ralentissement de l'automobile a également joué.

Un bilan peut être pas si terrible

Cependant le groupe souligne une amélioration en fin d'année, avec un chiffre d'affaires en hausse de 25% lors de son dernier trimestre par rapport au précédent. "Le quatrième trimestre de 2026 marque une amélioration séquentielle par rapport au troisième, supérieure à nos objectifs", a indiqué le directeur général Laurent Rémont, soit une progression supérieure à ce qu'attendait la direction.

Soitec met surtout en avant ses activités liées à l'intelligence artificielle. Sa technologie, Photonics-SOI, utilisée dans les "data-centers" qui font tourner les systèmes d'intelligence artificielle, à déjà dépassé les 100 millions de dollars de ventes annuelles, plus tôt que prévu.

Une rentabilité assez fragile car le groupe a inscrit dans ses comptes plus de 100 millions d'euros de pertes de valeur exceptionnelle, et ses usines tournent en dessous de leur plein régime. Les finances de Soitec demeurent toutefois, avec une trésorerie de nouveau positive (63 millions d'euros d'argent disponible après dépenses) et une dette nette limitée à 56 millions d'euros.

Pour l'année à venir, Soitec parie sur une croissance d'environ 15 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, faisant tapis sur le marché de l'IA.



