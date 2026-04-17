Villeurbanne : l’homme poignardé jeudi matin n’est plus entre la vie et la mort

Retrouvé poignardé jeudi matin sur l’avenue Roger-Salengro, à Villeurbanne, l’homme transporté en urgence à l’hôpital n’est plus entre la vie et la mort.

Les jours de l’homme retrouvé poignardé au bras, au dos et au thorax sur l’avenue Roger-Salengro, à Villeurbanne, jeudi aux alentour de 6 heures, ne sont plus en danger, ont appris nos confrères du Progrès. La victime âgée de 23 ans avait été transportée en urgence à l’hôpital Lyon Sud.

Pour rappel, une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances précises de ce nouvel incident dans la métropole lyonnaise. Il semblerait toutefois qu’un différend routier soit à l’origine de l’altercation. L’automobiliste suspecté d’avoir commis ces violences est toujours en fuite.

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