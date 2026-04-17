Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Villeurbanne : l’homme poignardé jeudi matin n’est plus entre la vie et la mort

  • par LR

    • Retrouvé poignardé jeudi matin sur l’avenue Roger-Salengro, à Villeurbanne, l’homme transporté en urgence à l’hôpital n’est plus entre la vie et la mort.

    Les jours de l’homme retrouvé poignardé au bras, au dos et au thorax sur l’avenue Roger-Salengro, à Villeurbanne, jeudi aux alentour de 6 heures, ne sont plus en danger, ont appris nos confrères du Progrès. La victime âgée de 23 ans avait été transportée en urgence à l’hôpital Lyon Sud.

    Pour rappel, une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances précises de ce nouvel incident dans la métropole lyonnaise. Il semblerait toutefois qu’un différend routier soit à l’origine de l’altercation. L’automobiliste suspecté d’avoir commis ces violences est toujours en fuite.

    Lire aussi : Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue

    à lire également
    Les relais petite enfance de Villeurbanne ouvrent leurs portes aux parents

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : l’homme poignardé jeudi matin n’est plus entre la vie et la mort 18:42
    Les relais petite enfance de Villeurbanne ouvrent leurs portes aux parents 17:59
    Visite Lyon Place des Jacobins
    "C'est la meilleure façon de découvrir une ville" : à Lyon, les visites guidées cartonnent pendant les vacances 17:25
    L'aéroport de Lyon Saint Exupéry .©ALLILI MOURAD/SIPA
    "Favoriser l'emploi local" : Aéroports de Lyon et France Travail prolongent leur partenariat 16:44
    L'instauration de la ZFE a-t-elle permis de réduire la pollution de l'air dans la Métropole de Lyon ? 16:20
    d'heure en heure
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Lyon : elle n’a pas le temps d’arriver à l’hôpital, une femme accouche dans sa voiture 15:47
    Gabriel Attal attendu à Lyon le 28 avril pour une réunion publique 15:30
    La préfecture du Rhône interdit un rassemblement automobile prévu ce week-end 14:57
    Lyon : plusieurs départs de feu dans le huitième arrondissement, un suspect interpellé 14:52
    Disquaire Day, flan pâtissier... Les bons plans à Lyon du 17 au 19 avril 14:32
    Lyon : des policiers visés par des mortiers d’artifice dans le quartier Gorge-de-Loup 13:57
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne : un concert organisé pour les 40 ans de carrière de l’organiste Mahmoud Gamaleddyn 13:23
    Théâtre des Célestins : Émotion, migrations et papillons avec Emmanuel Meirieu 12:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut