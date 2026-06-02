Lyon : les travaux du futur bâtiment de l’Institut hospitalo-universitaire lancés en juin

La construction d’un bâtiment dédié à l’IHU d’hépatologie de Lyon va commencer à l’hôpital de la Croix-Rousse-HCL.

À l’hôpital de la Croix-Rousse, les travaux préparatoires du futur bâtiment de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) débuteront en juin avant la pose de la première pierre en novembre.

Installé sur le site de l’hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, le premier Institut hospitalo-universitaire (IHU) consacré aux pathologies hépatiques s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Les travaux préparatoires de son futur bâtiment, baptisé "bâtiment E", seront lancés en juin, avant la pose de la première pierre attendue en novembre.

La livraison devrait intervenir au printemps 2028, indique les quatre établissement fondateurs - les Hospices Civils de Lyon, Lyon 1 Université, l’Inserm et le Centre Léon Bérard - dans un communiqué ce mardi. Les travaux d’aménagement de la voirie et des réseaux seront quant à eux lancés le 25 juin.

Un budget total de 23,3 millions d'euros

Réservé à l’IHU, ce nouveau bâtiment de 6 étages et de 6 650 m2 jouxtera le bâtiment O, hébergeant actuellement l’Institut des Agents Infectieux, auquel il sera directement relié via des passerelles extérieures. Il accueillera également la plateforme de séquençage génomique de l’hôpital et de futures activités de recherches.

Pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 7 millions d’euros dans ce projet, pour un coût total de 23,3 millions d’euros.