Villeurbanne : des armes et de la drogue saisies dans un logement du quartier des Gratte-Ciel

Trois armes à feu, 15 kilos de cannabis et de la cocaïne ont été découverts dans un logement du quartier des Gratte-Ciel, à Villeurbanne, lundi 1er juin, au terme d'une opération de surveillance.

La lutte contre le narcotrafic continue dans la région lyonnaise. Lundi 1er juin, les policiers d’un groupe de sécurité de proximité sont, au terme d’une opération de surveillance, intervenus sur un point de deal du quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne et fait une importante saisie.

D'après le Progrès, au cours de l’opération, les forces de l’ordre ont surveillé un homme faisant des allers-retours entre un bâtiment de la rue Hippolyte-Kahn et un véhicule stationné à proximité. Interpellé, le suspect était en possession de 2 300 euros. Il a été placé en garde à vue pour blanchiment d’argent.

Une perquisition a également été réalisée dans un logement situé au 2e étage de l’immeuble situé au 99 rue Hippolyte-Kahn. Trois armes de poing, plusieurs centaines de munitions, 15 kilos de résine de cannabis ou encore 1 kilo de cocaïne ont été découverts sur place. 9 000 euros ont également été saisis.

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