À table
Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

MIAM ! Lyon Capitale vous invite au Lyon Street Food Festival 2026

  • par Guillaume Lamy

    • "Le plus grand festival de cuisine de France" est de retour pour quatre jours de fête, du jeudi 11 au dimanche  14 juin, aux Grandes Locos.

    "Le plus grand festival de cuisine de France" revient à Lyon pour la 9e édition. Au menu : quatre jours et nuits de "food, music, culture & party".

    Jouez avec Lyon Capitale pour gagner une invitation !

    Attention, invitations limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner des invitations.

    Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, en indiquant vos noms et prénoms (une invitation par personne).

    Un mail de confirmation vous sera envoyé.

    Lyon Street Food Festival aux Grandes Locos (Anciens Ateliers SNCF)
    10, rue Gabriel Péri, La Mulatière

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