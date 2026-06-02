MIAM ! Lyon Capitale vous invite au Lyon Street Food Festival 2026

Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

"Le plus grand festival de cuisine de France" est de retour pour quatre jours de fête, du jeudi 11 au dimanche 14 juin, aux Grandes Locos.

"Le plus grand festival de cuisine de France" revient à Lyon pour la 9e édition. Au menu : quatre jours et nuits de "food, music, culture & party".

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Lyon Street Food Festival aux Grandes Locos (Anciens Ateliers SNCF)

10, rue Gabriel Péri, La Mulatière