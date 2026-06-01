Société
11 % des moins de 30 ans ont connu leur partenaire par le biais d’une appli de rencontre.
Article payant

Rencontres amoureuses à Lyon : la fin du hasard ?

  • par Eloi Thiboud

    • À Lyon, où le célibat progresse, les façons de se rencontrer se diversifient. Enquête sur les nouveaux terrains de la rencontre amoureuse, entre applications, réseaux sociaux et retour aux échanges réels.

    Attablé à une terrasse d’un restaurant du bas des pentes de la Croix-Rousse, Louis*, 29 ans, est un peu stressé. Dans quelques minutes, ce juriste va rencontrer Emma*, 27 ans, infirmière à l’hôpital Édouard-Herriot. Mis en relation via Mado, une application de rencontre lyonnaise [voir page suivante], cela fait maintenant trois semaines qu’ils échangent des messages. “Les premières secondes sont les plus importantes. J’espère que ça va bien se passer. En tant qu’homme, c’est beaucoup plus difficile d’être pris au sérieux sur les applications. Il m’est déjà arrivé d’avoir de mauvaises surprises avec des personnes bien différentes de ce que leur profil promettait ou leurs photos”, souffle-t-il en habitué des plateformes. Comme beaucoup de jeunes actifs, Louis assume de confier une partie de sa vie sentimentale aux algorithmes. “En fait, je gagne du temps. Depuis ma sortie d’études, je me suis beaucoup investi dans mon travail et je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de sortir. Mes amis sont éparpillés en France et commencent à se ranger. Je suis donc obligé d’optimiser si je veux trouver quelqu’un de sérieux en dehors de mon cercle professionnel.” Le lendemain, verdict : la soirée s’est bien passée et les deux jeunes gens ont décidé de se revoir.

    40 % de célibataires à Lyon

    À Lyon, la vie de couple reste une norme solidement installée. Parmi les habitants de 15 ans ou plus, 30 % sont mariés (Insee), 6 % sont pacsés et 12 % vivent en concubinage ou en union libre. Le mariage est néanmoins en chute libre de -29 % depuis 1975. L’âge joue un rôle déterminant : 57 % des 25-39 ans vivent en couple, contre 63 % des 40-54 ans, mais seulement 18 % des 20-24 ans. La ville demeure également marquée par une forte homogamie sociale : selon l’Insee, quatre couples sur dix appartiennent au même groupe social.

    Il vous reste 77 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Une nouvelle famille avec quatre enfants mineurs hébergée dans une école de Vaulx-en-Velin
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant À Lyon, la guerre en Iran fait vaciller la reprise immobilière 19:15
    Article payant Rencontres amoureuses à Lyon : la fin du hasard ? 19:00
    JO 2030 : la gauche régionale salue le regroupement du pôle glace à Lyon 17:46
    Festival des cuisines du monde
    Du Pérou à la Guinée, un festin de 18 pays s'installe à la Guillotière 17:27
    Le disque protoplanétaire d’AB Aurigae. © ESO
    Des chercheurs lyonnais assistent à la naissance de planètes en temps réel 17:21
    d'heure en heure
    Les 130 ans de Fourvière : la grande fête à ne pas manquer 16:28
    L'aéroport Lyon-Bron ouvre son tarmac pour une course solidaire 16:05
    La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival, une semaine d'animations pour les jeunes 15:38
    Lyon : la brasserie l’Espace ferme définitivement ses portes place Bellecour 15:11
    Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 14:39
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villefranche : une femme tombe du 6e étage et décède, des cris entendus avant le drame 14:17
    A Villeurbanne, l'AFIP lance "Waouh" sa troisième exposition étudiante 13:44
    Lyon soleil
    Auvergne-Rhône-Alpes : 114 noyades recensées en 2025, un bilan stable par rapport à 2024 13:04
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut