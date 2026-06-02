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Le bâtiment Lumen, qui accueillera ces rencontres lumières et santé @maps

Et si la lumière révolutionnait certains traitements médicaux ?

  • par Romain Balme

    • Lasers, LED, photobiomodulation : à Lyon, experts et professionnels de santé font le point sur les promesses et les limites de ces technologies en plein essor.

    LED, lasers, photobiomodulation… Les technologies fondées sur l'utilisation de la lumière suscitent un intérêt croissant dans le domaine de la santé. Dans ce contexte, le Comité scientifique du Cluster Lumière organise la deuxième édition des rencontres "Lumière et Santé", les 25 et 26 juin au 60, quai Perruche. Cet évènement est destiné à favoriser les échanges entre chercheurs, médecins, praticiens, industriels et experts. Créé en 2008 à Lyon à l'initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cluster Lumière est une association dont le but est de "fédérer les acteurs de la filière lumière et photonique autour d'un objectif commun : développer des usages innovants, durables et créateurs de valeur."

    Actuellement, des approches utilisant la lumière sont étudiées ou mises en œuvre dans différents domaines tels que l'oncologie, la neurologie, la dermatologie, l'ophtalmologie ou encore la prise en charge de certaines douleurs et troubles de la cicatrisation.

    Pendant l'évènement, trente intervenants débattront autour de l'état actuel des connaissances, les résultats des recherches en cours, ainsi que les défis scientifiques, techniques et réglementaires qui accompagnent ces nouvelles approches. L'un des enjeux consiste "à mieux comprendre les interactions entre la lumière et les tissus vivants". A long-terme, l'objectif est de définir, pour chaque application, "les paramètres les plus pertinents : longueurs d'onde, intensité, durée d'exposition, fréquence des traitements ou
    encore combinaison avec d'autres approches thérapeutiques."

    Favoriser le dialogue entre les disciplines

    Plus précisément, le jeudi 25 juin sera consacrée aux "interactions entre la lumière et la cellule vivante, aux outils mathématiques, ou encore aux apports de l'intelligence artificielle." La journée suivante offrira une place d'expression privilégiée pour les praticiens et professionnels de santé engagés dans ces approches. Ils présenteront leurs protocoles de soins, leurs observations
    cliniques, les perspectives ouvertes par ces technologies, mais également les interrogations qui subsistent quant à leur intégration dans les parcours de soins.

    Pour rappel, cet évènement s'inscrit dans une volonté "de décloisonnement", de la part du Cluster Lumière, qui souhaite créer "un espace de dialogue entre disciplines scientifiques, médicales, technologiques et juridiques."

    Lire aussi : Des chercheurs lyonnais assistent à la naissance de planètes en temps réel

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