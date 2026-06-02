"Un engagement sans faille" : l'intersyndicale du Rhône réitère son soutien aux personnes LGBTQ+ pour le mois des fiertés

À l'occasion du mois des fiertés, l'intersyndicale du Rhône rappelle son soutien à la communauté LGBT+ et déplore les discriminations encore existantes.

Juin célèbre le mois des fiertés, mettant en lumière la communauté LGBTQIA+ et la lutte pour ses droits. À cette occasion, l'intersyndicale du Rhône rappelle son soutien à la cause. "Pour nos organisations syndicales, gagner l’égalité pour toutes et tous passe par un engagement sans faille contre toutes les formes de discriminations", déclarent les syndicats dans un communiqué.

"Les discriminations au travail, les violences ordinaires, les inégalités d’accès à l’emploi, à la carrière, à la reconnaissance, sont une réalité persistante pour de nombreuses personnes LGBTQIA+", rappelle l'intersyndicale du Rhône.

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Un nombre d'infractions en hausse

Les infractions anti-LGBT continuent d’augmenter, avec une hausse de 2 % en 2025 selon le service statistique en charge de la sécurité intérieure (SSMSI), confirmant la hausse des infractions depuis 2016. Le recours au dépôt de plainte reste faible (3 %), selon l'enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité.

Les hommes sont à la fois les gourous et les victimes. Plus de 70 % des victimes de crimes ou délits anti-LGBT+ enregistrés sont des hommes. Les victimes sont également plus jeunes avec plus de 48 % d'entre elles qui ont moins de 30 ans. C'est le cas aussi chez les mis en cause. La moitié d'entre eux ont aussi moins de 30 ans. La grande majorité des mis en cause est également masculine (83 %).

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