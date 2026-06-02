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Le personnel du collège Maryse Bastié était en grève ce mardi 2 juin

Décines : colère au collège Maryse Bastié après une fermeture de classe

  • par Romain Balme

    • A la rentrée 2026, une classe de 6e fermera au collège Maryse Bastié de Décines. Une décision qui suscite l’inquiétude des enseignants quant aux conditions d’apprentissage.

    Le couperet est tombé ce lundi 1er pour les équipes du collège Maryse Bastié à Décines-Charpieu. A la rentrée 2026, l'établissement n'aura pas cinq classes de 24 élèves mais bien quatre, dont trois à 29 et une à trente élèves. Des nouvelles conditions qui impactent directement le personnel et soulèvent de nombreuses problématiques sur un enseignement moins personnels, et une difficulté d'adaptation aux élèves souffrant de difficultés.

    Dans un communiqué de presse, le personnel du collège, soutenu par la SNES-FSU (syndicat d'enseignants), dénoncent "une situation préoccupante" et un "manque de moyens humains" pendant l'exercice 2025-2026 qui se traduit par l'absence d'assistante sociale une partir de l'année, ainsi qu'une infirmière scolaire et une psychologue partagées entre plusieurs établissements.

    L'équipe, en grève ce mardi 2 juin (environ 80 % du personnel et 70 % de la vie scolaire), déplore des répercussions directes. "Certains professeurs devront compléter leur service dans un autre établissement, voire risqueront la suppression de leur poste", précise le communiqué.

    Lire aussi : A Lyon, près de 40 classes devraient fermer à la rentrée scolaire

    Une délégation d'enseignant avait été reçue par le rectorat

    Cette décision de fermer une classe a été vécue de manière brutale par le personnel, d'autant plus qu'une délégation d'enseignants s'était déplacé au rectorat au mois de mai pour "demander une augmentation de moyens, afin de pallier les difficultés rencontrées au sein de l'établissement". Résultat, les équipes affirment n'avoir pas obtenu de moyens, mais l'assurance "d'effectifs réduits sur nos classes de 6e à la rentrée". Promesse finalement non-tenue.

    Par conséquent, le communiqué explique que les élèves arrivant en cours d'année seront redirigés vers un établissement qui n'est pas celui de leur secteur, déplorant "un non-respect de la carte scolaire." Les élèves déjà scolarisés à Maryse Bastié sont eux aussi impactés, des classes surchargées alimentant les possibilités de décrochage et de phobie scolaire.

    A noter que 149 classes devraient fermer dans le Rhône la rentrée prochaine, provoquant de nombreux mouvements de contestation.

    Lire aussi : Utilisation de l'IA à l'école : "il faut trouver le bon dosage", explique Aimery de Vaujuas

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