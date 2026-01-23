En cas de réélection en mars prochain, Grégory Doucet propose la création de sept aires de jeux monumentales pour les enfants, dont l'une sera installée dans le quartier des États-Unis à Lyon.

C'est une proposition qui devrait plaire aux parents de jeunes enfants à Lyon. Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi 23 janvier, Grégory Doucet annonce la création, en cas de deuxième mandat, de sept aires de jeux monumentales pour les enfants, dans différents quartiers de la ville.

Inspirées d’installations déjà emblématiques, comme la vague des remparts du parc Blandan ou la structure "Caterpilou" installée à Confluence, ces aires se distingueront par leur taille, leur originalité et leur diversité. Selon nos informations, l'une des nouvelles structures sera installée dans le quartier des États-Unis, quartier qui accueillera également l'un des six nouveaux parcs prévus par l'actuel maire de Lyon au cours d'un hypothétique deuxième mandat.

Assises et jeux d'eau

"Créer des espaces dédiés aux enfants c’est penser à l’avenir. Les enfants doivent trouver à Lyon des lieux dédiés à l’émerveillement, au jeu, à l’imaginaire" estime le candidat Doucet dans le communiqué de presse. Ces nouvelles aires de jeux seront accompagnées d'espaces de vie pour tous les habitants avec la présence d'assises et de végétation. "Elles seront aussi l’occasion d'offrir une possibilité aux enfants de se rafraîchir en période de chaleur avec des jeux d’eau" complète l'équipe du candidat.

Les emplacements et les formes de ces futures aires seront définis avec les habitants, en particulier à travers les conseils d’arrondissement des enfants, afin de répondre au mieux à leurs attentes. Une nouvelle proposition de campagne pour Grégory Doucet afin de faire de Lyon "une ville à hauteur d'enfants".

