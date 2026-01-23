Actualité
© Amandine Le Blanc // Métropole de Lyon

Municipales 2026 : Grégory Doucet veut créer sept aires de jeux monumentales pour les enfants

  • par Vincent Guiraud

    • En cas de réélection en mars prochain, Grégory Doucet propose la création de sept aires de jeux monumentales pour les enfants, dont l'une sera installée dans le quartier des États-Unis à Lyon.

    C'est une proposition qui devrait plaire aux parents de jeunes enfants à Lyon. Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi 23 janvier, Grégory Doucet annonce la création, en cas de deuxième mandat, de sept aires de jeux monumentales pour les enfants, dans différents quartiers de la ville.

    A lire aussi : Municipales : à Lyon, Grégory Doucet promet la gratuité des fournitures scolaires

    Inspirées d’installations déjà emblématiques, comme la vague des remparts du parc Blandan ou la structure "Caterpilou" installée à Confluence, ces aires se distingueront par leur taille, leur originalité et leur diversité. Selon nos informations, l'une des nouvelles structures sera installée dans le quartier des États-Unis, quartier qui accueillera également l'un des six nouveaux parcs prévus par l'actuel maire de Lyon au cours d'un hypothétique deuxième mandat.

    Assises et jeux d'eau

    "Créer des espaces dédiés aux enfants c’est penser à l’avenir. Les enfants doivent trouver à Lyon des lieux dédiés à l’émerveillement, au jeu, à l’imaginaire" estime le candidat Doucet dans le communiqué de presse. Ces nouvelles aires de jeux seront accompagnées d'espaces de vie pour tous les habitants avec la présence d'assises et de végétation. "Elles seront aussi l’occasion d'offrir une possibilité aux enfants de se rafraîchir en période de chaleur avec des jeux d’eau" complète l'équipe du candidat.

    Les emplacements et les formes de ces futures aires seront définis avec les habitants, en particulier à travers les conseils d’arrondissement des enfants, afin de répondre au mieux à leurs attentes. Une nouvelle proposition de campagne pour Grégory Doucet afin de faire de Lyon "une ville à hauteur d'enfants".

    A lire aussi À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu

    à lire également
    Christophe Guilloteau, président du département du Rhône
    Mercosur : le Département du Rhône met en avant les viandes locales servies dans ses collèges

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Christophe Guilloteau, président du département du Rhône
    Mercosur : le Département du Rhône met en avant les viandes locales servies dans ses collèges 15:11
    Municipales 2026 : Grégory Doucet veut créer sept aires de jeux monumentales pour les enfants 14:33
    Municipales à Lyon : "On ne laissera pas la Mairie à Jean-Michel Aulas", promet Anaïs Belouassa-Cherifi 14:06
    Musique classique : correspondances baroques à la chapelle de l’Antiquaille 13:20
    Investissement, réorganisation et verbalisation : les promesses de Bruno Bernard pour la propreté dans la Métropole de Lyon 12:33
    d'heure en heure
    Malandain Ballet Biarritz : l’éclat de la danse néoclassique 12:05
    Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai 11:16
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange 10:49
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    La Ville de Lyon débloque 7 millions d'euros d'aides pour le logement social 10:09
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon 09:30
    Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026 08:57
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce vendredi 08:37
    Affaire de la sextape : l'ex-maire de Saint-Etienne va être remis en liberté 08:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut