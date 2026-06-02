Métropole de Lyon : un kayakiste découvre un corps dans la Saône avec une chaîne attachée au pied

Lundi 1er juin, un kayakiste a retrouvé le corps d’un homme dans la Saône, à Albigny-sur-Saône. La victime avait le pied attaché et lesté avec une chaîne et un cadenas.

Ce kayakiste a fait une macabre découverte hier, lundi 1er juin, alors qu’il se trouvait sur la commune d’Albigny-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, l’homme remontait la Saône lorsqu’il a aperçu un cadavre sur le rivage.

Les forces de l’ordre, ainsi que les gendarmes de la brigade nautique d’Aix-les-Bains, ont immédiatement été mobilisées sur place.

Et les premiers éléments sont troublants. La victime a, en effet, été retrouvée le pied attaché et lesté avec une chaîne et un cadenas. Si la thèse du suicide n’est pas écartée, une enquête pour mort suspecte a toutefois été ouverte.