La Métropole de Lyon, toujours leader du championnat de boules, a été battue à Béziers lors de la neuvième étape du championnat.

Pas de back-to-back pour la Métropole de Lyon. Leader du classement de sport boules, le club se déplaçait à Béziers ce week-end pour l'avant dernière étape du championnat avec une ambition : remporter un deuxième tournoi d'affilée après sa victoire à la Giraudière. Battu dès les poules par Saint-Quentin-Fallavier (13-12), le club métropolitain a vu son rêve s'évanouir.

De son côté, la CRO Lyon est sortie en tête du groupe 3 devant Maurienne Galibier, Lagnieu et Fontaine, avant de s'incliner contre Saint-Quentin-Fallavier, bourreau des clubs lyonnais.

La dernière étape de la saison se déroulera à Forcalquier

A domicile, c'est Béziers qui s'est imposé en finale, opposé à Saint-Quentin (13-6). Au classement, la Métropole de Lyon conserve son statut de leader, et ses huit points d'avance sur son dauphin de la plaine de l'Ain, qui n'a pas réussi à sortir de la phase de poules. Lors de l'ultime journée, les boulistes se déplaceront à les 12 et 13 juin prochains à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence).

Pour rappel, à chaque étape, les 16 équipes du championnat sont divisées en quatre groupes. Les premiers de chaque poule s'affrontent ensuite lors des demi-finales, puis leurs vainqueurs pendant une finale.

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