Villeurbanne : où en sont les travaux des quartier des Buers et Croix-Luizet ?

Dans une lettre d'information, la mairie de Villeurbanne a communiqué sur les différents travaux ayant lieu sur les quartiers des Buers et de la Croix-Luizet.

Cela fait maintenant presque trois ans que la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne ont débuté une longue phase de travaux dans les quartiers du Buers et de la Croix-Luizet. Ce mardi 2 juin, par l'intermédiaire d'une lettre d'information, la mairie de la 19e municipalité de France a dévoilé l'avancée du chantier. A commencer par les bâtiments E et F de la résidence Pranard où Est Métropole Habitat rénove 146 logements. Pour l'immeuble E, les travaux d’isolation, le remplacement des menuiseries et des portes d’entrée, et la rénovation de l’intérieur des logements vont bientôt commencer. Concernant le bâtiment voisin, les balcons seront bientôt terminés. L’aménagement du rez-de- chaussée de la résidence étudiante commence. Pour rappel, les associations Potinambour et ACBCL restent ouvertes pendant les travaux. La livraison des deux bâtiments est prévue pour la fin de l'année 2027.

D'autres nouveaux logements vont être livrés fin 2026 rue du 8 mai 1945. L’Association Foncière Logement (AFL) construit 61 habitations pour des salariés du secteur privé. Au rez-de-chaussée, un équipement public municipal sera installé. Actuellement, le bâtiment est fermé et protégé des intempéries, les cloisons intérieures sont posées. Il reste encore à mettre en place l'électricité, la plomberie, le chauffage, ou encore l'aménagement des espaces extérieurs.

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Les travaux de la voie du T9 on t débuté

En 2027, date de livraison du projet, le secteur va accueillir le tramway T9, qui reliera Vaulx-en-Velin - La Soie à Charpennes en 36 minutes. Depuis le mois d'avril, les travaux de la voie du tramway ont démarré au nord des Buers. Sur les prochains mois, la pose des rails sur le pont de Saint-Jean, rue de la Feyssine et avenue Albert-Einstein, va être réalisée. Cependant, du 6 au 24 juillet, le pont du Roulet et une voie d’accès au périphérique seront fermés pour des travaux sur les canalisations.

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A noter que la transformation globale des quartiers devrait apporter 500 logements supplémentaires, 12 000 m2 d'activités économiques et de commerces, ainsi que trois voies lyonnaises.

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