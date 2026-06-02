Une enquête menée par la police nationale a permis de démanteler un important point de deal à Villeurbanne.

Tout a commencé en avril dernier. Les services de police de la Direction Interdépartementale de la Police nationale du Rhône (DIPN) ouvraient une enquête en préliminaire pour trafic de stupéfiants concernant un point de deal situé rue de France à Villeurbanne. Après une phase d'observation permettant de mettre en évidence "un trafic particulièrement actif". Les investigations ont permis d’identifier un homme de 29 ans comme étant le gérant du point de deal, un autre de 26 ans comme étant le fournisseur et deux individus de 26 et 30 ans tenant les rôles de vendeur ou ravitailleur. Deux appartements nourrices étaient également identifiés et localisés au cours de l’enquête.

Après , le 19 mai dernier, contre le narcotrafic dans toute l'agglomération lyonnaise, une opération judiciaire était déclenchée sous l’autorité du parquet de Lyon, entrainant "l’interpellation, et le placement en garde à vue des quatre individus préalablement identifiés ainsi que deux individus supplémentaires se trouvant dans un des appartements nourrices", précise le communiqué de la DIPN.

102 grammes de cocaïne saisis

Suite à ces interpellations, les perquisitions enclenchées par la DIPN ont permis de saisir près de 72 kilos de résine de cannabis, de 337 grammes d’herbe de cannabis, de 102 grammes de cocaïne, de 2180 euros en numéraire, de quatre armes de poing, d’éléments d’arme et de nombreuses munitions de calibre différents. Du matériel de conditionnement et une montre de luxe étaient également découverts. Valeur totale de la saisie, 585 000 euros.

A la suite d'une enquête plus poussée, les deux individus interpellés dans le

logement nourrice sont sortis libres sans poursuite, aucun élément ne permettant de les impliquer. Cependant, les quatre autres mis en cause sont poursuivis des chefs de "détention, offre ou cession et transport non autorisé de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement." ls ont été déférés le 22 mai 2026 au parquet de Lyon en vue d’une comparution à délai différé. L’un d'entre eux est également poursuivi pour la détention non déclarée d’arme de catégorie C, la détention non autorisée d’arme de catégorie B et la détention illégale d’élément d’arme de catégorie A.

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