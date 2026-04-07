Un action game dédié à Fort Boyard s'installera au centre commercial Porte des Alpes dès l'automne 2026. L'occasion de tester plusieurs épreuves tirées du célèbre jeu télévisé.

Participer aux épreuves de Fort Boyard près de Lyon ? C'est bientôt possible. A l'automne 2026, le célèbre jeu télévisé s'installera au centre commercial Porte des Alpes à Bron, à l'est de Lyon. Cet action-game est né de la collaboration entre le groupe de loisirs indoor Hadrena et d'Adventures Lines Production (ALP), à l'origine de Fort Boyard et de Koh-Lanta entre autres. Onze ouvertures similaires ont été effectuées à l'échelle nationale depuis 2022 à Marseille, Bordeaux ou encore Angers.

Le concept est simple, des équipes de 2 à 5 joueurs composent leur parcours au sein des 34 cellules du Fort. Parmi les incontournables, les salles du jugement, du conseil, et du trésor. Les participants pourront se frotter à des épreuves mythiques du jeu télévisé à l'image de la ketchuperie ou de la vigie. Pour les concepteurs, l'objectif est de permettre aux visiteurs une immersion totale au sein du Fort le plus célèbre du PAF.

Lors de son ouverture, deux formules seront proposées. D'une part, une proposition découverte composée de 50 minutes de jeu (23 euros pour les adultes, 18 euros pour les moins de 15 ans). De l'autre, la formule exploration, avec un temps plus long de 1 h 15 avec des tarifs plus élevés. Comptez 29 euros pour les adultes, et 24 pour les moins de quinze ans. A noter que les activités sont accessibles à partir de sept ans.

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